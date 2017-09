Les Ailes de l’humanitaire accrochées aux cimaises de l’office de tourisme d’Aix

L’office du tourisme d’Aix-en-Provence inaugure, ce lundi 18 septembre, une exposition de photographies qui, au-delà des destinations représentées, rendent hommage au travail méconnu de l’association Aviation sans frontières.

Première ONG détentrice d’un certificat de transporteur aérien (CTA) européen, Aviation sans frontières met ses compétences aéronautiques techniques et humains au service de l’humanitaire, en apportant un soutien logistique indispensable à des centaines de missions à travers le monde : pistes de brousse en Guinée, les villages isolés en Centrafrique, la distribution du lait à Madagascar, et l’accompagnement d’enfants jusqu’à Paris…

Pendant plusieurs mois, les photo-journalistes de l’agence Zeppelin ont suivi des missions d’Aviation Sans Frontières dont la distribution de 20 tonnes de lait pour les enfants malnutrition, l’accompagnement d’enfants en agence de soins, et, à travers leurs objectifs, révèlent l’engagement des équipes bénévoles en faveur des populations les plus vulnérables. « Réaliser un reportage avec Aviation Sans Frontières est une grande aventure humaine. C’est la rencontre avec des personnes capables d’œuvrer pour les autres en toute simplicité et avec un professionnalisme à toute épreuve » expliquent Bruno Valentin et Julien Pannetier, photographes de l’agence Zeppelin

Aviation sans frontières compte aujourd’hui 800 bénévoles.