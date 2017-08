[Tourisme] La visite du ministre Jean-Yves Le Drian  : l’union sacrée des acteurs provençaux

« Bienvenue à Marseille ». Renaud Muselier, le président de la Région Provence Alpes Côte d’Azur et président toujours en exercice du Comité régional du tourisme était présent à double titre à l’arrivée du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves le Drian, place de la Joliette, au siège du Grand Port maritime de Marseille. Accueilli également, à sa sortie de voiture, par Christine Cabau-Woehrel la patronne du port, l’hôte du quai d’Orsay était en déplacement sur le thème du tourisme - un secteur désormais rattaché au MAE depuis que Laurent Fabius avait obtenu son transfert.

Au port, il a été d’abord question du développement des croisières, l’un des enjeux majeurs du tourisme dans la cité phocéenne. Le ministre devait d’ailleurs visiter les installations d’accueil des croisiéristes sur le port, guidé notamment par Jean-François Suhas, le président du club de la croisière Marseille Provence (photo ci-dessous).



Lors de la réunion au siège du port, on notait la présence de nombreux élus, à commencer par Martine Vassal, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône et 1ère vice-présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence, ainsi que les parlementaires élus en juin dernier, les députés LREM des Bouches-du-Rhône, Saïd Ahamada et Monica Michel, ancienne directrice commerciale du GPMM. Jean-Yves Le Drian a présidé une réunion de travail sur les croisières, en présence des professionnels du secteur et a visité les infrastructures du Grand Port maritime de Marseille.

Les 20 propositions du rapport Maillot

La table-ronde, qui n’était pas ouverte à la presse, a été l’occasion de faire le point sur l’avancement des vingt propositions du rapport établi en 2015 par Jacques Maillot, fondateur de Nouvelles Frontières et intitulé « Comment faire de la France l’une des premières destinations mondiales de croisières ? ». Jean-Luc Chauvin, le président de la CCI Marseille Provence, Pierre Régis, le président du directoire de l’aéroport Marseille Provence, Isabelle Brémond, la directrice de Bouches-du-Rhône Tourisme, Loïc Chovelon, le directeur général du CRT Paca, Maxime Tissot, le directeur de l’office de tourisme de Marseille, ou encore Philippe Stefanini, le directeur de Provence Promotion, étaient présents.

Marseille Provence occupe la première place sur le marché français des croisières : 1,6 million de passagers et 490 escales en 2016, soit plus de 149 000 passagers de plus qu’en 2015. Même si l’année 2017 devrait marquer un fléchissement (un certain nombre d’opérateurs n’ont pas renouvelé la destination), la ville a l’ambition de se hisser aux trois premières places des ports de croisière en Méditerranée et devrait renouer avec la croissance en 2018. Jean-Yves Le Drian devait ensuite se rendre au fort Saint-Jean, puis au musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (Mucem), symboles de l’attractivité touristique de la ville. Dans un communiqué le ministère se félicite des performances de ce dernier : « Le Mucem figure parmi les 50 musées les plus visités au monde et a accueilli plus de 7 millions de visiteurs depuis son ouverture en 2013. »

