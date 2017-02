Les 7 Doigts de la main en tournée dans la métropole

C’est avec deux spectacles – Réversible et Triptyque – que la compagnie canadienne Les 7 Doigts de la main revient en ce début de mois de février dans la métropole. Au théâtre du Gymnase, à Marseille, au Grand Théâtre de Provence, à Aix-en-Provence, au théâtre de la Colonne à Miramas, et au théâtre de l’Oliver d’Istres. À ne manquer sous aucun prétexte.

En 2002, sept artistes de cirque, dont certains travaillaient avec le Cirque du soleil, fondent Les 7 Doigts de la main. Forts de leur diversité, ils créent des spectacles singuliers, pluridisciplinaires, entre cirque contemporain, théâtre et danses acrobatiques. Aujourd’hui, ce collectif est reconnu sur la scène internationale comme l’un des plus créatifs. Il sait également s’entourer d’autres talents, comme pour les chorégraphies de ces deux spectacles en tournée, et la troupe, qui compte désormais plus d’une centaines d’artistes, surprend et enchante tous les publics.

Vif succès, mercredi soir, au théâtre du Gymnase pour Réversible, leur dernière création, pensée et mise en scène par la cofondatrice Gypsy Snider. Avec pour fil conducteur, le vécu de leurs propres ancêtres, les artistes de Réversible - quatre hommes et quatre femmes – offrent un spectacle généreux et ingénieux. Dans un décor mouvant de murs, portes et fenêtres, s’enchaînent les performances dans les disciplines traditionnelles du cirque telles que le mât chinois, le tissu aérien, l’acrobatie, la planche coréenne, la roue Cyr, mais également en danse urbaine. L’aisance avec laquelle s’exécutent les artistes, notamment aux cerceaux, est incroyablement bluffante. Alors, accompagné d’une superbe bande son, Réversible embarque le public dans un voyage extraordinaire, énergique et sensuel à la fois, où le passé nourrit le présent.

Pour Triptyque, Samuel Tétreault, autre cofondateur de la compagnie et, là, également interprète, a choisi de mêler plus ouvertement la danse et le cirque, en faisant appel à trois chorégraphes aux univers très différents. Il déclarait « vouloir ainsi se faire rencontrer le public de la danse et le public du cirque. » Dans le premier duo, Anne et Samuel, Marie Chouinard, qui poursuit son travail de recherches autour des béquilles, met en scène deux êtres interdépendants sans aucune acrobatie. Puis, sur une scène percée de 75 ancrages destinés à recevoir jusqu’à 21 cannes d’équilibristes, Victor Quijada propose alors un dialogue entre langage chorégraphique et virtuosité acrobatique. Enfin, la dimension circassienne du spectacle prend son ampleur dans la troisième pièce, Nocturnes, de Marcos Morau, avec des équilibres, de l’aérien, du monocyle, du jonglage… mais tout en conservant une certaine théâtralisation.

En partenariat avec le festival Les Élancées, Gomet’ vous invite à la représentation de Réversible (voir ci-dessous).