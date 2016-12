Lendemain de réveillon : Et si on brunchait ?

Ne rien préparer. Juste s’attabler. Manger salé sucré comme on l’entend. Apprécier la diversité des buffets généreux. Tout cela fait partie des atouts d’un bon brunch, mais quand le 25 décembre et le 1er janvier tombent, comme cette année, un dimanche, que devient ce rendez-vous dominical gourmand ? Il se transforme en brunch… de fêtes ! Seulement voilà, les tables post-réveillon sont plus rares. Alors Gomet’ a lancé son enquête : si vous voulez bruncher le 25 ou le 1er, direction les grands hôtels. Les prix ont légèrement augmenté mais l’événement reste très chic !

Au Comptoir du clos de l’Hôtel Renaissance Mariott, on retrouve en plus du buffet à volonté avec, notamment, sa charcuterie, son gigot d’agneau, ses salades variées… qui enchantent les dimanches de l’année, une salade des mers aux agrumes, du magret en salade, des œufs brouillés à la truffe, des médaillons de homard et noix Saint-Jacques, poêlée de gambas, un velouté de potiron châtaignes bien de saison, des sashimis… et autres recettes du chef Arnaud Davin. Pour les douceurs, farandole de tartes mais également guirlande de fruits frais (le 25 décembre), fontaine de chocolat, Mont-Blanc à la crème de marron, collection de choux choux et et coupe de champagne !

Et pour bien finir l’année ou mieux la commencer, on se prélasse à l’espace spa de l’hôtel : piscine couverte et hammam jusqu’à 19h.

> Tarifs : 60 € / 20 € pour les -12 ans / Supplément espace spa : 25 €

> 320, avenue Mozart – Aix-en-Provence

> Réservation Tél. 04 86 91 55 00

À la brasserie Les Fenêtres de l’Intercontinental Hôtel Dieu, le IBrunch de Noël s’enrichit de saveurs de saison sur tous ses buffets : terrine de foie gras et chutney, verrine rillette de saumon – œuf de tobiko et kiwi, toast de poutargue, saumon fumé maison, brie à la truffe… Côté plat chaud, une collection de cocottes : œufs brouillés, civet de biche, pintade aux légumes de saison, soupe de poisson ou bisque avec ses fruits de mer et côté desserts, la bûche se décline au chocolat, aux marrons et aux fruits exotiques, sans oublier les 13 desserts.

Pour le dimanche suivant, c’est un brunch Detox qui est proposé. Quelle bonne idée ! Aux côtés du Salad Bar, de la charcuterie, des fromages, on déguste des bouillons, soupes et des jus, à choisir parmi le jus NRJ, le jus anti jetlag, le jus digestif, histoire de nettoyer l’organisme pour mieux démarrer la nouvelle année. À goûter également l’aïgo boulido, la soupe diurétique à l’ail et à la sauge servie traditionnellement le 25 décembre en Provence. Et un brin de folie quand même avec les papillotes chaudes à la carte.

> de 12h30 à 15h

> Tarifs : 115 euros (le 25 décembre) et 95 euros (le 1er janvier) / Enfants : -50% et gratuit pour mes moins de 4 ans.

> Avec une coupe de champagne (le 25 décembre) et un cocktail « Detox You » (le 1er)

> 1, place Daviel – Marseille 2e

> Réservation : Tél. 04 13 42 42 40

Brunch de Noël et New Year’s Brunch au Mama Shelter également. On y retrouve le foie gras, le chapon, le saumon, les bûches et le champagne. Bon app !

> à partir de 12h

> Tarifs : 42 € / 21 € pour les -12 ans

> 64, rue de Loubière – Marseille 6e

> Réservation Tél. 04 84 35 20 00