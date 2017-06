Valérie Boyer a été réélue députée de la 1ère circonscription des Bouches-du-Rhône, dimanche soir. La candidate Les Républicains obtient 55,10% des suffrages exprimés, avec un taux d’abstention record. Elle a eu peur, mais elle est parvenue à l’emporter. Valérie Boyer gagne de nouveau sa circonscription. En 2012, elle l’avait conquise avec un peu moins de 500 voix d’avance, face à Christophe Masse. Cette fois-ci, elle était opposée au candidat du parti à qui tout réussit, La République en marche, représenté par Pascal Chamassian, aspirant issu de la société civile.

Et finalement, le résultat fut bien au-delà des espérances de la députée sortante. En effet, après avoir été derrière le Marseillais au premier tour le 11 juin dernier, elle l’a cette fois dépassé, avec un écart qui a elle-même pu la surprendre, comme elle l’a confié à Gomet’.

Dès les premiers dépouillements, il flotte comme un parfum de victoire au QG du 50, avenue des Caillols. Trois sur trois, cinq sur cinq. Puis huit sur huit. Les premiers bureaux de vote sont tous favorables à Valérie Boyer. Si la prudence reste de mise, les premiers sourires sont facilement identifiables sur les différents visages croisés à la permanence de la native de Bourges. Puis au fil de la soirée, la tendance se confirme. Après plus des trois quarts des bulletins examinés, la jauge tend à environ 55-58% pour Valérie Boyer contre 45-42% pour Pascal Chamassian. Sur place, les partisans commencent à se congratuler. Valérie Boyer salue l’ensemble des soutiens présents, les remerciant toutes et tous d’avoir «tracté et rien lâché » durant la semaine écoulée. Les proches de la maire du 6e secteur de Marseille n’en reviennent pas. «La pression commence à redescendre», nous murmure Valérie Boyer, sous le regard bienveillant de sa maman.

Un tel écart était encore inespéré pour elle en début de journée, après la déception du tour précédent. Mais les équipes de la candidate s’étaient livrées à une vraie campagne de terrain pour faire pencher la balance en leur faveur. Mais ce n’est pas la seule raison, comme le détaille Valérie Boyer : «Les Français n’avaient pas envie de se retrouver avec un parti unique à l’Assemblée nationale. Il y a eu des débats avec les candidats de La République en marche qui ont peut-être effrayé les électeurs. Et puis la Macronmania s’estompe un peu. On a fait un énorme travail entre les deux tours. On a appelé tous les gens qu’on connaissait etc. Des bureaux dans lesquels on était en recul la semaine dernière se sont finalement tournés de notre côté. C’est quelque chose sur lequel j’avais beaucoup travaillé».

Et le pari est réussi. «Les actions que j’ai menées en matière d’urbanisme, de santé, défendre la dignité humaine, la cause des femmes, sont des sujets populaires qui ont permis peut-être à des personnes qui connaissent l’engagement qui est le mien sur le territoire de se mobiliser».

Les pizzas arrivent, les boissons aussi. A quelques bureaux de la fin du dépouillement, l’affaire est pliée. Et la candidate remporte la 1ère circonscription du département avec 55,10% des voix, et 14 531 votes, les chiffres étant définitifs. Pascal Chamassian totalise, lui, 11 839 votes. Valérie Boyer siégera donc cinq années de plus à l’Assemblée nationale, sauvant quelque peu l’honneur de sa famille politique, pas vraiment à la fête à Marseille. A notre micro, elle se confie sur les dossiers chauds qu’elle fera remonter au Palais-Bourbon : «La lutte contre le terrorisme. Mettre un frein au matraquage fiscal que Macron promet aux Français. Et puis il y a un sujet particulier que je souhaite défendre, c’est de faire en sorte que les familles qui accueillent un enfant handicapé puisse bénéficier d’une part fiscale totale. Et puis je veux continuer de faire la promotion de l’excellence marseillaise», a-t-elle conclu, le sourire de la victoire aux lèvres.

Dans cette circonscription, on relèvera l’exceptionnel taux d’abstention, record, culminant à 63,07% des inscrits du territoire. Dans cette circonscription : plus de six électeurs sur dix se sont abstenus de voter. Près de 8% de plus qu’au premier tour…