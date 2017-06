[Législatives] Vague République en marche sur fond de faible participation

Le premier tour des élections législatives n’aura pas passionné les Français. La participation est particulièrement faible : elle est estimée à 49,5%. Moins d’un Français sur deux se serait déplacé aux urnes. A noter qu’elle était de 40% à 17h, soit inférieure de 8 points par rapport au même scrutin en 2012. En tout cas, pour les votants, la démarche est claire : il faut donner une majorité nette et précise au nouveau président de la République : Emmanuel Macron.

En effet, selon les premières tendances nationales qui nous sont parvenues (institut de sondages et ministère de l’Intérieur), le bloc République En Marche – Modem oscillerait entre 32% et 35%. Derrière, le bloc Les Républicains-UDI seraient autour de 17-20%. Le Front National serait autour de 15% tandis que la France Insoumise culminerait à 11%. Derrière, le Parti Socialiste serait autour de 6%, 9% si l’on intègre les radicaux de gauche et divers gauche. Europe Ecologie les Verts, et le Pati Communiste seraient autour de 3%.

La République en Marche au second tour partout

Localement, la République En Marche effectue une percée très importante. Selon nos informations, tendances encore très partielles, un duel Front National-En Marche se profilerait dans la 10ème circonscription avec une possibilité de triangulaire pour Bruno Genzana (LR-UDI), le député sortant, François-Michel Lambert accéderait donc au second tour. Sur la 11ème circonscription (Aix-Sud), le second tour opposerait le sortant Christian Kert (LR-UDI) au candidat d’Emmanuel Macron Mohamed Laqhila estampillé Modem. Sur la 8ème circonscription (Salon-de-Provence), les premières remontées des bureaux de vote laissent présager un second tour En Marche – Front National, la candidate Les Républicains-UDI Sandra Dalbin serait éliminée. Sur la 14ème circonscription (Aix-Nord), Anne-Laurence Petel arrive en tête. On ne sait pas encore qui d’Hélène Le Cacheux (France Insoumise) ou Stéphane Paoli (Les Républicains-UDI) la rejoindra au second tour.