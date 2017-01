Législatives, Métropole, OM, centre-ville, hangar J1… Jean-Claude Gaudin garde les manettes

C’est au Hangar J1, entre la Joliette et le Mucem, que le maire de Marseille et président de la Métropole a choisir lundi 16 janvier 2017 de présenter ses voeux aux médias. Un lieu symbole de l’année capitale européenne de la culture en 2013 et que le maire souhaite désormais utiliser comme un outil de « marketing territorial. » Il précise au passage que la Ville sera bien candidate pour le prochain appel d’offre lancé par le Grand port concernant l’exploitation des trois étages du site à partir de 2019; le bail actuel s’achevant fin 2018. Mais le projet animé par une association (lire ci-dessous) reste encore flou. L’ouverture est annoncée au printemps prochain.

Jean-Claude Gaudin a bien sûr longuement évoqué la Métropole, ses avancées comme ses difficultés. « Elle avance vite et bien » a-t-il assuré. Interrogé sur les critiques de Maryse Joissains, le maire d’Aix, concernant le nouveau logo, Jean-Claude Gaudin a ironisé : « Elle prend les investissements et les avantages de la Métropole, mais toujours elle critique la Métropole. » Au sujet d’actualité : les discussions avec l’OM pour une nouvelle évaluation du loyer de l’Orange Vélodrome. « Nous sommes en négociations. »

Sur le plan plus politique, le vice-président du Sénat, frappé par loi sur le cumul des mandats, confirme son départ de la Haute Assemblée au 1er novembre mais n’exclut pas une présidence par intérim du Sénat au cas où l’actuel président Gérard Larcher quitte ses fonctions pour un éventuel gouvernement si François Fillon est élu président de la République. Concernant les législatives, Jean-Claude Gaudin se montre ferme à l’égard de toutes menaces de divise de sa majorité. Ainsi il espère un accord avec Maurice Di Nocera candidat UDI face à Yves Moraine (LR) dans la 5ème circonscription dont le maire Marseille souligne le potentiel. Un successeur naturel ? « Ce n’est pas le moment de parler de succession répète le premier magistrat de Marseille. Laissez-nous passer 2017 » explique-t-il afin que chacun puisse se positionner et choisir entre un mandat local ou national. Dont acte. Rendez-vous est pris pour les voeux 2018…

Principaux extraits du discours de Jean-Claude Gaudin

La Métropole : finances, transports : « Si sa mise en place a été longue et difficile, depuis son installation réelle le 17 mars, elle avance vite et bien. Elle a installé toutes ses instances de gouvernance, elle a même adopté deux budgets la même année, dont celui voté le 15 décembre marqué par de gros efforts de rationalisation, grâce au travail mené par les deux vice- présidents en charge des finances et du budget, Roland Blum et Jean Montagnac. (…) Nous avons aussi préparé et fait approuver, à lʼunanimité, sous l’autorité du vice-président aux Transports, Jean-Pierre Serrus, lʼagenda de la mobilité métropolitaine. C’est un outil essentiel, qui améliorera la vie quotidienne de nos concitoyens. Et cʼest un outil majeur pour incarner une véritable métropole en action. Il trouvera son application dès cette année, et jusqu’en 2030, à un rythme qui sera aussi fonction de la capacité de l’Etat à tenir toutes ses promesses. (…) la métropole se fera par le projet. Par lʼélaboration dʼun grand dessein et dʼune perspective pour un territoire aussi riche dʼatouts. Ainsi, dès le premier trimestre, nous présenterons, avec Martine Vassal, lʼAgenda du développement économique, en complément de celui établi par la Région. La politique métropolitaine doit sʼaffirmer dans ce domaine, pleinement et réellement. »

J’ai demandé la réouverture des travaux sur le pacte de gouvernance financier.

Métropole : les aides de l’Etat: « Une mission interministérielle proposera ainsi un rapport d’étape en mars pour assurer la continuité de l’Etat et permettre au prochain gouvernement de respecter les engagements pris. Peut-être même saura-t-il saisir cette occasion, du moins je l’espère, pour aller plus loin et accompagner notre jeune institution à la mesure de ses ambitions et du rôle qui doit être le sien pour le Sud de lʼEurope. Il en va du devoir de l’Etat de permettre à la Métropole Aix-Marseille Provence de disposer des aides indispensables à la concrétisation de ses chantiers colossaux et à la construction de son avenir. »

Je note que le commerce local a bien résisté

Contribuer ainsi à élaborer un véritable marketing territorial

La presse, La Marseillaise : «Les graves difficultés financières rencontrées par le journal La Marseillaise en sont, hélas, un nouvel exemple. J’espère que la période dʼobservation accordée par le Tribunal de Commerce permettra de trouver une solution pour sauver ce quotidien qui, depuis 70 ans, fait partie intégrante de notre paysage médiatique marseillais. L’indépendance de la presse, la liberté de la presse sont parmi les principes fondamentaux de la démocratie et, tout comme moi, je vous sais très attachés à ces principes.

Les médias. « Mais face aux menaces d’une concurrence dévoyée qu’autorisent des moyens de communication sans aucun filtre ni recul déontologique, la rigueur, le sérieux, le respect des hommes et des faits s’imposent à vous plus que jamais. Ils constituent même le seul garant de l’avenir des grands medias dʼinformation, même les plus modernes. De votre propre avenir. Je souhaite, à cet égard, que 2017 soit une année prometteuse pour la presse nationale comme pour notre presse locale. »