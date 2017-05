[Législatives] Mélenchon donné favori à Marseille… loin devant Mennucci

« Le parachuté » comme l’appelle ses adversaires ou encore « le nomade électoral » serait en pole position. C’est ce que révèle le dernier sondage Harris Interactive* réalisé pour France Télévision. À un mois du premier tour des élections législatives, le candidat de la France insoumise, qui a décidé de se présenter dans la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône, arriverait en tête avec 35% des intentions de vote. La référente départementale de La République en marche, Corinne Versini, investie par le parti, serait au second tour. Selon le sondage, elle arriverait juste derrière Jean-Luc Mélenchon, avec 26%. En mauvaise posture, le député socialiste sortant Patrick Mennucci, crédité de seulement 13%. Au pied du podium, on retrouverait la représentante du Front national, Jeanne Marti avec 12% des voix, devant Solange Biaggi, candidate Les Républicains et UDI qui n’obtiendrait que 9%. Selon cette enquête d’opinion, réalisée ce mercredi et ce jeudi auprès de 600 personnes, dans cette circonscription on se dirigerait vers un duel La France insoumise contre La République en marche, avec la victoire au bout de l’Insoumis puisqu’il s’imposerait avec 56% des voix contre 44% pour son adversaire. Jean-Luc Mélenchon bénéficierait d’un meilleur report des suffrages de gauche que Corinne Versini. Une « fluidité » des électeurs proches du Parti socialiste en sa faveur se vérifiait également, a expliqué le sondeur, Jean-Daniel Lévy. De quoi ravir Jean-Luc Mélenchon invité, hier, de « L’Émission politique » sur France 2, à l’occasion de laquelle ce sondage a été dévoilé.

Jean-Luc Mélenchon poursuit la dynamique impulsée dans la cité phocéenne depuis sa venue à l’occasion de son meeting sur le Vieux-Port. Ce tour de force lui a valu d’arriver en tête à Marseille au premier tour des élections présidentielles avec (24,82 %) et 39,09% des voix dans la quatrième circonscription, renforçant sa décision de venir se présenter « là où le message se ferait le mieux entendre », mais aussi parce que Marseille représente «un concentré de la France».

Une venue très mal vécue par Les Républicains et qui a motivé Patrick Mennucci à mener une campagne « plus déterminée ». Si aucun accord ne devrait être scellé avec le PCF, certains dirigeants souhaitant bénéficier des voix du FEI, Patrick Mennucci dit néanmoins bénéficier de soutiens de certains « communistes du centre-ville », dont il devrait révéler les noms la semaine prochaine et « qui vont surprendre. Des gens connus dans la culture communiste marseillaise ». Jean Dufour, ancien député communiste de la circonscription lui aurait apporté son soutien ou encore le comédien Philippe Caubère.

*Enquête Harris Interactive pour France Télévisions, réalisée par téléphone les 17 et 18 mai 2017. Echantillon de 616 personnes, représentatif des Français âgés de 18 ans et plus inscrits sur les listes électorales dans la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône. Méthode des quotas.