[Législatives] Laurent Wauquiez (LR) en tournée dans le département pour gagner

« Merci de vous écarter de la droite et de la gauche de l’allée, – Y a pas de gauche ici», ironisaient les militants réunis à la permanence de campagne de Stéphane Paoli, pour la venue de l’ancien ministre Laurent Wauquiez en tournée pour les législatives.

Le président de la région Rhône-Alpes-Auvergne s’est rendu dans les Bouches-du-Rhône mercredi 3 mai pour soutenir Sandra Dalbin le matin, Stéphane Paoli en début d’après-midi et Yves Moraine dans la soirée. Bruno Gilles, président de la fédération les Républicains des Bouches-du-Rhône, a introduit le député d’Auvergne avec un discours offensif : « Cap sur les législatives pour récupérer la victoire qu’on nous a volée». Evoquant Marie-Arlette Carlotti «l’ancienne ministre», et Jean-David Ciot «le patron de ce qu’il reste des socialistes dans le département», tous deux députés, il lâche «si déjà on pouvait se faire ces deux, ce serait déjà super ». L’objectif des Républicains est clair : obtenir une majorité à l’Assemblée nationale pour imposer une cohabitation au nouveau président élu. Bruno Gilles conclut : « On va se prendre 5 ans de Macron, pas 5 ans de Macron complet».

Le « ni-ni » de Joissains

Maryse Joissains a pris la parole avant Laurent Wauquiez pour défendre comme lui le ni-ni pour le second tour : ni Macron, ni Le Pen « chacun vote comme il veut et personne n’a besoin d’être en tutelle ». Laurent Wauquiez condamne les ralliements d’élus les Républicains à l’un de ces deux candidats. Sans être nommé, le président de Région, Christian Estrosi, a eu droit à des gestes peu agréables de la part de Bruno Gilles, ce qui lui a valu une tape amicale de M. Wauquiez. Ce dernier s’est emporté sur le rôle des médias dans l’élection : « Ce qui nous a tué, c’est l’acharnement des journalistes parisiens ». Conscient que la présidentielle est perdue, il se plonge dans l’avenir : « Cap sur les législatives ! Il n’y aura pas de coalition avec Emmanuel Macron ». Le député auvergnat a néanmoins prononcé un dangereux lapsus. « On a perdu les législatives » avant de se reprendre.