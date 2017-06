[Législatives] Laura Flessel à Marseille en soutien amical à Corinne Versini et aux autres candidats LREM

La ministre des sports, Laure Flessel, était à Marseille hier. Après le Cercle des nageurs, elle s’est rendue au Mucem. Un visite dans cet entre-deux-tours pour soutenir les candidats de La République et livrer quelques-unes de ses priorités.

Après Gérard Collomb, Christophe Castaner ou encore Françoise Nyssen, c’était au tour de Laura Flessel, ministre des sports de venir apporter son soutien aux candidats de La République en marche. Une démarche également amicale de la part de l’ancienne championne olympique d’escrime, envers Corinne Versini, la référente départementale et candidate dans la 4e circonscription.

Outre, Corinne Versini, c’est au Cercle des nageurs qu’elle a pu rencontrer les autres candidats LREM qui ont pu se libérer. Une occasion également de porter la voix du président de la République. Laura Flessel s’est engagée dans ce mouvement qu’elle qualifie « d’innovant » il y a un an. Dans ce département, où les résultats du premier tour montre une volonté d’un dépoussiérage de la vieille classe politique, Laura Flessel, elle, préfère regarder vers « le futur, avec Marseille et la circonscription (ndlr la 4e circonscription) qui se préparent à porter les couleurs des Jeux olympiques et paralympiques de 2014. Il faut aller sur tous les territoires », explique Laura Flessel qui, aujourd’hui estime avoir la légitimité pour le faire et « venir encourager des personnes engagées. Le président attend beaucoup de l’implication de tous ».

Ce n’est pas la première fois qu’elle vient dans la cité phocéenne. En tant que sportive de haut niveau, elle venait régulièrement travailler avec des universitaires sur le management, l’économie et la diplomatie du sport. Avec sa feuille de mission en poche, qui compte quatre axes et dix réformes, elle s’est également arrêtée sur quelques-unes de ses priorités, la lutte contre les discriminations, l’inclusion par le sport ou encore le programme des 500 maisons de santé.

Aussi amicale soit sa venue, elle est aussi le fruit « d’une prise de conscience» après le premier tour. « Il faut tout faire pour lutter contre toutes les formes d’extrémisme », et de poursuivre avec le discours de la compétitrice dans l’âme qu’elle reste : « C’est une compétition. On peut se donner le droit de réussir et la permission d’aller sur le terrain pour dire quelle est la stratégie engagée. Nous sommes dans un développement nouveau, il faut nous faire confiance ».

Retrouvez également notre vidéo de la visite de Laura Flessel.