[Législatives] Lancement du comité de soutien d’Yves Moraine : « Ne nous laissons pas prendre »

Le candidat de la 5ème circonscription Yves Moraine (LR) et sa suppléante Marine Pustorino ont présenté ce mercredi 17 mai leur comité de soutien pour les élections législatives, qui compte plus de 1200 adhérents.

Après le renoncement de la députée sortante Marie-Arlette Carlotti (PS), Yves Moraine, maire Les Républicains des 6e et 8e arrondissements de Marseille, se présente comme le candidat « enraciné dans les arrondissements » de la 5ème circonscription de Marseille. Face à lui, il dénonce « la confusion » et « la division » des « trois candidats qui se réclament d’En Marche ! », des écologistes et du Parti socialiste. « Le président nous a donné un premier ministre de droite, nous allons lui donner une assemblée de droite », ajoute-t-il.

Parmi les 1 241 adhérents à son comité de soutien, Jean-Claude Gaudin, Bruno Gilles, Renaud Muselier, Martine Vassal, Laurent Wauquiez ou encore Xavier Bertrand. Le candidat à l’élection législative et sa suppléante Marine Pustorino ont également reçu des soutiens provenant de membres de la société civile et du milieu associatif. Plus surprenant, l’adhésion d’Avi Assouly, actuellement député suppléant de Marie-Arlette Carlotti.

« Le président de la République va présenter des candidats partout afin de constituer une majorité à l’Assemblée Nationale, souligne le maire de Marseille Jean-Claude Gaudin, mais ses candidats à lui ne sont pas les nôtres. (…) Ne nous laissons pas prendre ».