[Legislatives] Miche Roux-Sandra Dalbin, bataille en coulisses pour les investitures dans le 8ème et 10ème circonscriptions

L’accord national entre l’UDI et les Républicains pour les législatives de 2017 a offert une issue inattendue dans la nuit de samedi au dimanche 29 janvier 2017. Précédé d’une longue phase de négociations l’accouchement offrirait de nombreux bouleversements dans les investitures des candidats de la droite et du centre dans les Bouches-du-Rhône.

Dalbin dans la 10ème, Genzana écarté

Selon nos informations, Sandra Dalbin, conseillère départementale du canton de Bouc-Bel-Air, initialement investie sur la 8ème circonscription (Salon et pays salonais) aurait changé de circonscription. Elle serait désormais investie candidate dans la 10ème circonscription des Bouches-du-Rhône (Allauch, Gardanne, Bouc-Bel-Air), dont les contours correspondent davantage à ceux de son canton. Richard Mallié, qui était officiellement investi par les Républicains sur cette circonscription, devient seulement suppléant, ce qui lui permettra de conserver la mairie de Bouc-Bel-Air (dans le cadre de la loi sur le non-cumul des mandats). « Sandra Dalbin doit son investiture au soutien sans faille de Guy Teissier [membre de la commission nationale d'investiture des Républicains NDLR] » nous confie un élu.

Bruno Genzana, longtemps pressenti pour être le candidat de la droite et du centre dans cette circonscription, et qui y avait été investi par l’UDI, serait écarté. Le bras de fer Genzana-Dalbin «s’est joué à très haut niveau, entre les dirigeants nationaux de l’UDI et des Républicains» confie un membre des Républicains. Et Jean-Claude Gaudin qui aurait appris la nouvelle ce dimanche matin ferait tout son pour soutenir Bruno Genzana dans la 10ème circonscription et l’imposer, allant ainsi « à l’encontre de tous les Républicains de la circonscription qui sont anti-Genzana » selon un élu de la circonscription.

Michel Roux en pôle position à Salon

Michel Roux (UDI), adjoint au maire de Salon et vice-président de la Métropole, serait investi dans le cadre de l’accord national UDI-LR, candidat sur la 8ème circonscription (Salon-de-Provence). Déjà investi par l’UDI, il avait en face Sandra Dalbin (LR), désormais investie dans la 10ème circonscription. Contacté par Gomet’, Michel Roux ne confirme pas, il parle avec prudence : « Nous sommes en discussion, rien n’est encore fait ».

Si l’hypothèse Roux se confirme, l’UDI hériterait d’une circonscription très ancrée à droite qui a été gagnée de peu par feu Olivier Ferrand du Parti socialiste en pleine vague rose en 2012. Selon un cadre local de l’UDI « il fallait que l’UDI obtienne une circonscription gagnable dans les Bouches-du-Rhône, on a longtemps pensé à Genzana sur la 10ème, mais au final, on obtient la 8ème avec Michel Roux ». En face les députés sortants, Jean-Pierre Maggi (PS) dans la 8ème et François-Michel Lambert (écologiste) dans la 10ème ne se sont pas encore déclarés.