[Législatives] Tirs de barrage contre la candidature de Jean-Luc Mélenchon à Marseille

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’arrivée de Jean-Luc Mélenchon à Marseille, contrarie au plus point, mais il donne aussi un coup de fouet spectaculaire à cette campagne des législatives, dans la 4e circonscription particulièrement. Effet immédiat de son annonce : la mobilisation. Pour les forces politiques en place, le leader de la « France Insoumise » « n’est pas le bienvenu » dans la cité phocéenne. Et pourtant, ce matin même Jean-Luc Mélenchon posait ses valises dans un hôtel du Vieux-Port, non loin de la permanence de campagne du député socialiste sortant. Patrick Mennucci était, lui, au marché des Capucins dans le quartier de Noailles, avec ses militants, tandis que Solange Biaggi et Martine Vassal mobilisaient, elles aussi, leurs troupes « pour dénoncer la politique de Jean-Luc Mélenchon ». Doit-on voir dans leur présence près de l’ombrière du Vieux-Port, une légère provocation envers celui qui vient les défier sur leur territoire, et qui quelques semaines plus tôt rassemblait en ce même lieu des dizaines de milliers de personnes ?

Toujours est-il, qu’entre « Mélenchon le parachuté », Patrick Mennucci et Solange Biaggi, la guerre électorale est déclarée. Pour Martine Vassal, c’est clair: « Monsieur Mélenchon, c’est un danger », affirme-t-elle, précisant ne pas attaquer l’homme, mais son programme. Une idéologie qui selon elle, « attise la haine, dresse les uns contre les autres, c’est une violence au niveau économique, au niveau social, c’est une brutalité folle dans les mots, ça ce n’est pas nous ! Nous, à Marseille, on n’en veut pas !». Quand bien se serait-il mesuré à Stéphane Ravier dans son fief, « c’est pareil, c’est dangereux pour Marseille », poursuit Solange Biaggi. « Nous on fait la même chose, pour tous les Marseillais, quels qu’ils soient et où qu’ils habitent, moi je mène la même politique pour tous les Provençaux, exprime Martine Vassal, avec fermeté. « Aux dernières élections, nous avons eu une montée des extrêmes parce que les gens ont en assez que rien ne change pour leur quotidien, aujourd’hui, il y a une montée de l’extrême gauche, mais nous nous battrons contre ces extrêmes qu’ils viennent de droite comme de gauche, car ce ne sont ni nos valeurs, ni nos convictions. »

« La danse du ventre aux électeurs du FN»

Pas plus que celles de Patrick Mennucci qui ne se laissera pas abattre dans sa propre circonscription. Il avoue avoir peut-être été un trop naïf pensant « qu’il allait nous aider à nous débarrasser de Ravier et de sa clique du Front National, mais en fait je m’aperçois que la stratégie de Monsieur Mélenchon, c’est de ne pas affronter le FN, de faire la danse du ventre aux électeurs du FN ». Le député sortant continue de croire que sa venue à Marseille est « une erreur ».

« Jean-Luc Mélenchon doit croire qu’il n’y a qu’à se baisser pour ramasser cette circonscription ». Le bon score de « l’Insoumis » à Marseille, et particulièrement dans la 4e circonscription, n’est pour Patrick Mennucci que le résultat d’un report de voix des électeurs du parti socialiste qui ont choisi Mélenchon à Hamon, « ce n’est en rien une stabilité de vote pour lui ». Lors des élections régionales de 2015, dans un contexte difficile, le PS avait enregistré 35%, quant au Front de gauche et les écologistes, ils totalisaient 16%. Fort de ce constat, Patrick Mennucci estime que le véritable score de Jean-Luc Mélenchon est plutôt de l’ordre de 25% (il a enregistré 39% au premier tour de la Présidentielle). Pour garder sa circonscription, il appartient à Patrick Mennucci de faire (re)venir à lui des électeurs de la « France Insoumise » et des électeurs socialistes qui ont voté pour Emmanuel Macron. « Et je pense que le combat avec Jean-Luc Mélenchon va les inciter à revenir ». Quant à Solange Biaggi, elle est pour lui « inexistante ». « La droite a fait 10% ici… »

Plus que les mots et des règlements de comptes par médias interposés, c’est aussi sur le terrain que l’affrontement va se jouer. Dans le camp LR, Solange Biaggi est déterminée quitte même à « recouvrir les affiches électorales de Jean-Luc Mélenchon », avec les siennes. « Nous n’en voulons pas ». Et les électeurs ? Dans l’après-midi, Jean-Luc Mélenchon devrait confirmer s’il débarque officiellement à Marseille. Sa rencontre avec le sénateur-maire Jean-Claude Gaudin pourrait changer la donne… ou pas !