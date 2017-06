Le maire de Marseille et président de la Métropole, Jean-Claude Gaudin a réagi dimanche 11 juin en fin de soirée après le 1er tour des élections législatives. Il déclare dans un communiqué : « Dans ce premier tour de l’élection législative marquée par un désengagement civique aggravé qui est dangereux pour la démocratie, les Français ont inscrit leur vote dans le résultat de l’élection présidentielle. S’il convient que le chef de l’Etat puisse conduire les réformes dont la France a besoin, l’équilibre démocratique ne doit pas être menacé par une concentration excessive des pouvoirs. »

« L’enjeu du 2ème tour est désormais de savoir s’il restera un débat démocratique à l’Assemblée Nationale avec un pluralisme suffisant des expressions et des propositions. Il est donc essentiel qu’une participation électorale renforcée dimanche prochain corrige ce qui ne constitue pas ce soir une représentation équilibrée de la diversité des opinions des Français. (…) Le sursaut est indispensable et possible, en particulier dans les circonscriptions de Marseille où les candidats de la droite et du centre peuvent l’emporter au 2e tour. »