[Législatives] La France Insoumise de Mélenchon a choisi ses candidats, présents dans 12 circonscriptions du 13

Selon un document interne au mouvement la France Insoumise, que nous nous sommes procurés, les candidats pour les élections législatives de la plateforme politique de Jean-Luc Mélenchon ont déjà été décidés. La France Insoumise compte présenter des candidats dans 12 des 16 circonscriptions des Bouches-du-Rhône. A noter que ces candidats se superposeraient aux candidats investis par le PCF. Si Jean-Luc Mélenchon et le Parti Communiste sont alliés pour l’élection présidentielle, ils n’ont pour l’instant aucun accord en ce qui concerne les élections législatives.

Désignation par les militants et équilibres

D’après les explications figurant dans le rapport, dans quatre circonscriptions (4ème, 8ème, 12ème, 13ème, 15ème), le binôme de candidats a été l’unique binôme soumis au vote de l’assemblée de circonscription, instance du mouvement qui regroupe tous les militants de la France Insoumise habitant sur la circonscription concernée. Donc, le candidat et son suppléant sont les seuls militants qui ont effectué la démarche de se présenter aux législatives.

Ainsi, Gérald Souchet sera candidat dans la 04ème circonscription suppléé par Aurélia Fernandez. Jean-Marc Segay a été investi sur la 8ème circonscription, avec Nadia Graindorge comme binôme. Nathalie Chabrand sera candidate dans la 12ème circonscription, avec Damien Merono. Fait notable, le mouvement de Jean-Luc Mélenchon présente un candidat dans la 13ème circonscription, actuellement détenue par le PCF et sur laquelle Pierre Dharéville sera candidat ; il s’agit de Frédéric Grimaud, aidé de Stella Apeddu. Dans la 15ème circonscription, Jean-Pierre Dufour sera candidat, assisté de Michelle Yung. Dans la 5ème, la 7ème, la 11ème et la 14ème circonscription, les binômes ont été établis, mais le candidat n’a pas encore été définitivement choisi, car «le genre du/de la titulaire reste à déterminer en fonction des équilibres départementaux et nationaux» selon notre document exclusif.

Candidatures de « renouvellement »

Dans la 02ème et dans la 03ème circonscription, les candidatures présentées sont évoquées comme «des candidatures de renouvellement avec un binôme complémentaire». Ainsi, Ariane Gilles a été investie dans la circonscription de Dominique Tian, avec Loïc Mandon comme suppléant. Le rapport précise qu’il s’agit pour tous les deux de leur «tout premier engagement politique», sachant qu’ils sont tous deux âgés respectivement de 36 et 37 ans.

Dans la 03ème circonscription, la très convoitée terre d’élection de Sylvie Andrieux, où la gauche de la gauche effectue encore des scores importants, c’est Sarah Soilihi, ancienne militante socialiste qui a reçu l’investiture de la France Insoumise. Elle sera, selon nos informations, candidate avec Raymond Lopez comme suppléant. La note interne qualifie ce binôme de «complémentaire». Sarah Soilihi a été candidate divers gauche (dissidente du Parti Socialiste) sur le canton 17 aux départementales de 2015. Elle figurait également sur la liste investie du candidat PS Christophe Castaner aux élections régionales de décembre 2015, étant en 22ème position dans les Bouches-du-Rhône.

A noter que dans la 06ème et la 11ème circonscription, les binômes ne sont pas encore formés. Sur ces circonscriptions, la seule information certaine, c’est que Christine Kellenberger sera la candidate dans la circonscription du député sortant Guy Teissier (06ème).