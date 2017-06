[Législatives] En Paca, EELV « plante des graines pour 2020 »

C’est avec une certaine amertume que Christine Juste évoque l’attitude des adversaires d’Europe écologie-Les Verts tout au long de cette campagne pour les législatives. « On constate toujours les mêmes vieilles pratiques, regrette-t-elle. Par exemple, M. Tian recouvre tous les panneaux d’affichage dans la 2e circonscription. J’avais commencé à écrire une lettre ouverte, et puis Annie Lévy et les Insoumis se sont mis à tout recouvrir eux-aussi ». La candidate dénonce également « ceux qui profitent des nouvelles règles de financement ». « Il y a beaucoup trop de candidats, on est perdus dans la masse ! », soutient-elle. Au-delà des procédés politiciens, la porte-parole d’EELV Paca déplore le manque de débat public et l’absence d’espace médiatique.

Une récupération politique « indécente »

« Nous, on est écologistes, non violents et féministes. On communique avec tout le monde, mais il est impossible de communiquer avec la France insoumise », explique la candidate, pour qui cette « attitude agressive » va même jusqu’au vocabulaire employé par les Insoumis, qui « utilisent le mot combat ». La porte-parole du parti écologiste accuse Jean-Luc Mélenchon, rebaptisé « JLM j’ai le melon » pour l’occasion, de récupérer le combat contre Monsanto dans lequel elle est elle-même engagée depuis des années. Elle condamne également avec force « la manière indécente dont il a récupéré l’histoire tragique de Rémi Fraisse ».

Après l’impossibilité de dialoguer avec la France insoumise, EELV s’est confronté au cafouillage du Parti socialiste sur la 5e circonscription. Le territoire faisait l’objet d’un accord entre les deux partis, laissant Marie-Arlette Carlotti sans adversaire EELV face à elle. Mais après le retrait de la députée sortante, le parti écologiste a du réagir rapidement et placer un candidat dans la circonscription. « Et finalement le PS a aussi mis un candidat, soupire Christine Juste. Ils ne savent pas où ils vont ».

« On veut surtout que nos idées arrivent au pouvoir »

« J’ai été ravie de la nomination de Nicolas Hulot », sourit la porte-parole EELV Paca, ajoutant espérer une majorité écologiste à l’assemblée pour soutenir le nouveau ministre. Si Christine Juste rappelle qu’en matière d’écologie « il vaut mieux l’original que la copie », elle se réjouit tout de même du progrès de la question écologique dans la majorité des mouvements politiques. « On ne veut pas le pouvoir, on veut surtout que nos idées arrivent au pouvoir », souligne-t-elle.

Contre toute attente, le discours de la candidate sur la question de l’accord de Paris est teinté d’optimisme. « La sortie de Trump, ça donne une pêche incroyable aux citoyens américains, ils ont envie de s’engager, observe-t-elle. Et en France, si Emmanuel Macron n’est pas à la hauteur, les citoyens vont passer à la vitesse supérieure ».

« On plante des graines pour 2020 ! » glisse la candidate, qui a fait campagne sur les thèmes de la santé, de l’environnement et de la démocratie. Prochaine étape donc : l’élection municipale…