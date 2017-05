[Législatives] EELV Paca présente ses candidats et regrette l’attitude de la France Insoumise

Si le parti écologiste a partagé quelques circonscriptions avec le PS grâce à l’accord entre EELV et Benoît Hamon lors de l’élection présidentielle, aucun accord avec la France insoumise n’a en revanche été possible. Des candidat-es Europe Écologie les Verts seront donc présents dans une grande majorité des circonscriptions pour faire entendre leur voix et défendre leur programme, intitulé « Bien vivre ». La création d’emploi par la transition écologique, l’égalité femme-homme, la semaine de 32h ou encore la justice sociale et fiscale font partie des grandes priorités du parti écologiste pour ces élections législatives des 11 et 18 juin prochains.

Liste des candidats

1ère circonscription Anne-Marie Daniele 2ème circonscription Christine Juste 3ème circonscription Karim Mouaci 6ème circonscription Hervé Menchon 7ème circonscription Lydia Frentzel 8ème circonscription Mathieu Saintagne 10ème circonscription Rémy Carrodano 11ème circonscription Dorian Hispa 12ème circonscription Nathalie Sirben 13ème circonscription Annie Rosenblatt 15ème circonscription Hélène Haensler

Dans le cadre de leur accord, le Parti socialiste s’allie à EELV et ne présente aucun candidat dans les 6e et 10e circonscriptions. Les 4e, 5e et 14e circonscriptions, à l’inverse, sont réservées à des candidats PS. La démission de Marie-Arlette Carlotti hier dans la 5e circonscription pourrait cependant rebattre les cartes pour le secteur.

« Arrogance » et « opportunisme » de la France insoumise

Malgré un lancement de campagne qui se veut optimiste et une candidature commune envisagée avec la France insoumise et le PCF dans la 9e circonscription, la pilule a du mal à passer pour les élus EELV. « Avec la France insoumise ça n’a pas été possible, regrette Michèle Rivasi, députée européenne. Il fallait accepter leur association de financement, EELV disparaissait des affiches et documents et on devait signer leur charte. On subit l’hégémonie de la France insoumise, après des années d’hégémonie du PS ». Et si les écologistes ne sont parvenus à aucun accord, ce n’est pas faute d’avoir essayé. Dès la fin du 1er tour de l’élection présidentielle et jusqu’à la semaine dernière, des discussions avec les Insoumis ont été entamées, sans succès.

« S’il y a quelque chose qui ne peut certainement pas attendre cinq ans de plus, c’est bien la planète, déclare Christine Juste, candidate dans la 2ème circonscription et porte-parole EELV Paca. Parce qu’on sait très bien que chaque année que l’on perd, on ne peut pas la rattraper. Nous voulions trouver des accords pour qu’il y ait le maximum de personnes porteuses d’un projet de transformation sociale et écologique. » La porte parole EELV Paca dénonce l’« arrogance » de la France insoumise et l’ « opportunisme » de certains de ses élus. Elle pointe également du doigt la candidature de Jean-Luc Mélenchon dans la 4e circonscription, acquise à la gauche. « Est-ce qu’il est venu combattre le FN dans les 13e-14e arrondissements ? Non. Est-il venu combattre la droite qui étouffe Marseille depuis 20 ans ? Non, déplore-t-elle. (…) Est-ce que la politique ça doit se résumer à ça ? Je ne crois pas. Et je pense que les citoyens ne s’y tromperont pas ». Et de conclure « À l’élection présidentielle on a voté contre, cette fois les citoyens vont voter pour ».