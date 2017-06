[Législatives] Abstention record, duels plus serrés que prévu dans les Bouches-du-Rhône

Alors que les candidats La République en marche étaient dans presque toutes les circonscriptions des Bouches-du-Rhône en ballotage favorable, le second tour laisserait apparaître une nette remontée des candidats Les Républicains. Au niveau national, selon une première estimation Ipsos Steria pour France Télévisions Radio France LCP AN, RFI-France 24 et Le Point, la nouvelle Assemblée comprendrait 352 LREM !/MoDem dont 309 La République En Marche !, 43 MoDem, 128 sièges pour LR-UDI dont 105 LR, 16 UDI et 7 DVD. Le FN obtiendrait 8 sièges. Le PCF/France Insoumise obtiendrait 30 sièges dont 11 PCF et 19 France Insoumise. L’alliance PS/PRG/DVG gagnerait 50 sièges.

Reynès et Diard bien placés

Selon des résultats encore partiels, Bernard Reynès battrait la candidate République En Marche dans sa circonscription de Chateaurenard, tout comme Eric Diard à Vitrolles. Les scores seraient également très serrés entre Bernard Deflesselles (LR) et Sylvie Brunet (REM) sur la 9e (Cassis, Aubagne, La Ciotat). Tout comme pour le sortant Christian Kert (LR) opposé à Mohamed Laqhila (REM).

Dans la 10ème circonscription, même si le dépouillement n’est pas encore terminé, on peut d’ores et déjà se permettre d’annoncer la victoire de François-Michel Lambert (REM), dans son duel qui l’opposait au candidat Front National Laurent Jacobelli. Selon nos informations, le député sortant serait en tête dans presque tous les bureaux de vote.

Le scrutin est marqué par une forte abstention, environ 42% au niveau national selon différentes estimations. A 17h dans les Bouches-du-Rhône, seulement 35,86% s’étaient déplacés, 35,15% pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le taux de participation à la fermeture des bureaux de vote n’était que de 31,78% à Vitrolles.