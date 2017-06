[Législatives] Découvrez les résultats définitifs de la 9e circonscription

Les résultats définitifs de la 9e circonscription, qui comprend les Cantons d’Aubagne-Est, Aubagne-Ouest et La Ciotat, sont tombés. Et c’est la candidate LREM Sylvie Brunet qui est arrivée en tête à l’issue du 1er tour des élections législatives, avec 30,74% des suffrages exprimés. Elle devance le député-sortant LR, Bernard Deflesselles, qui obtient 23,77% des voix. Le candidat frontiste, Hervé Itrac, est plus loin, troisième avec 18,35% des suffrages. Le taux d’abstention atteint, dans cette circonscription, 53,22% des inscrits.

Retrouvez l’ensemble des résultats dans la 9e circonscription : Sylvie Brunet (REM) : 30,74% Bernard Deflesselles (LR) : 23,77% Hervé Itrac (FN) : 18,35% Sylvie Pille-Lesou (FI) : 15,57% Raymond Lloret (DVG) : 2,03% Stéphanie Harkane (SOC) : 1,83% Nicolas Lapeyre (ECO) : 1,60% Christian Musumeci (DIV) : 1,14% Colette Gereux (DLF) : 1,11% Christophe Amouroux (DIV) : 0,93% Franois Otchakovsky-Laurens (EXG) : 0,75% Elisabeth Lalesart (EXD) : 0,68% Patricia Pawlak (RDG) : 0,51% Boualam Aksil (ECO) : 0,50% Elodie Sery (DIV) : 0,48%