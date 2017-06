[Législatives] Confusion et division parmi les 23 candidats de la 5e circonscription à Marseille

Avec ses 23 candidats aux élections législatives, la 5e circonscription est celle qui compte le plus grand nombre d’aspirants députés de tout le département. Tour d’horizon d’un territoire où règnent tensions et dispersion.

Dans la 5e circonscription des Bouches-du-Rhône, les électeurs subissent une véritable cacophonie législative. À travers des campagnes parfois laborieuses, les 23 candidats tentent de faire entendre leur voix. Renoncement de la députée sortante Marie-Arlette Carlotti (PS), ralliements à la République en marche, alliances impossibles et éclatement des partis traditionnels… La 5e circonscription est une maquette représentative de la situation politique actuelle et des bouleversements qui la traversent.

Épidémie de candidats de la « majorité présidentielle »

De l’Union des démocrates et indépendants au Parti radical de gauche en passant par le MoDem, les candidats se revendiquant de la majorité présidentielle se sont propagés au fil des semaines. Maurice Di Nocéra (ex-UDI), Patrick Thevenin (MoDem), Christophe Madrolle (UDE) ou encore Sébastien Desille (PRG), tous affirment soutenir le gouvernement d’Emmanuel Macron. Ce phénomène représente un défi pour la candidate investie par La République en marche Cathy Racon-Bouzon : se faire connaître, et surtout se démarquer dans un temps très court. « Tous ces messages de ceux qui se revendiquent de la majorité présidentielle, ça brouille énormément les pistes », déplore-t-elle, accusant les candidats de « tromper les électeurs ». « S’ils soutiennent effectivement Emmanuel Macron je les invite à se retirer, à se ranger derrière moi », ajoute la candidate de La République en marche.

Pas d’alliance à gauche

À gauche, les forces sont plus divisées que jamais. Depuis que la députée sortante Marie-Arlette Carlotti a annoncé son retrait, les candidats Christophe Madrolle et Sébastien Desille revendiquent tous deux l’investiture socialiste. Devant cette situation de flottement, EELV a finalement choisi de présenter le candidat Daniel Vanetti, renonçant ainsi à l’accord prévoyant de soutenir un candidat socialiste dans la 5e circonscription.

De leur côté et malgré leur volonté de s’unir, les candidats du Parti communiste et de La France insoumise ne sont parvenus à aucune alliance. « Je regrette que les forces de gauche soient éclatées, soupire Isabelle Pasquet, candidate du PCF, alors que nous avons eu des batailles communes, notamment pendant l’élection présidentielle ». La cheminote et ancienne sénatrice veut croire à un rapprochement de dernière minute avec La France insoumise. « Je ne désespère pas qu’on se rassemble, tout peut arriver », assure-t-elle. Pour Hendrik Davi, candidat de La France insoumise, le refus d’une campagne commune de la part du PCF lors de l’élection présidentielle et quelques désaccords, notamment sur la révocation des élus et sur le nucléaire, ont rendu l’alliance nationale impossible. Il affirme cependant qu’un rassemblement est probable entre les deux tours, estimant « avoir une chance d’être au second tour avec le départ de Marie-Arlette Carlotti ».

Enjeux municipaux pour la droite

Appartenant tous deux à l’équipe municipale de Jean-Claude Gaudin, Maurice Di Nocéra (ex-UDI) et Yves Moraine (LR) se livrent une bataille sans merci. Une rivalité qui s’étend jusqu’aux panneaux d’affichage, selon certains candidats. « M. Moraine recouvre tout, il ne respecte pas les panneaux, affirme ainsi le candidat de la France insoumise Hendrik Davi. Il y a une guerre terrible entre Di Nocera et Moraine, c’est problématique parce qu’on n’arrive pas à faire tenir nos affiches, c’est illégal ».

Évoquant un « attachement profond à la moralisation de la vie publique », Maurice Di Nocéra s’était mis en retrait de l’UDI lors de l’élection présidentielle pour soutenir Emmanuel Macron. Accusant Les Républicains d’avoir « parachuté » Yves Moraine « sans lui demander [son]avis », il a choisi de maintenir sa candidature aux élections législatives face à lui.

De son côté, Yves Moraine soutient que « Maurice Di Nocéra s’est mis lui-même en dehors de la majorité municipale ». Les municipales justement, un enjeu de taille pour le candidat Les Républicains, puisqu’une victoire aux législatives le placerait en bonne position pour prendre la succession de Jean-Claude Gaudin. « Dans cette circonscription nous avons d’un côté la confusion, la division, avec des candidats qui pas un instant ne se sont intéressés aux habitants, insiste le candidat Les Républicains. Et de l’autre côté il y a nous (sa suppléante Marine Pustorino et lui, ndlr), enracinés dans cet arrondissement. On y vit, on y travaille, on y a nos familles ».

À qui profite la dispersion ?

Une confusion qui pourrait bien profiter au Front national, dont la candidate Marine Le Pen a recueilli presque 20% des voix dans la circonscription lors du premier tour de l’élection présidentielle. « Il y a beaucoup de doublons, et beaucoup de candidats qui se revendiquent d’En Marche parce que, on l’a tous compris, il y a une vague Macron qui est là, observe Jean-François Luc, candidat du Front national. A contrario, sur le créneau droite patriote il n’y a personne qui se présente en face de moi, hormis la candidate de Debout la France Mathilde Gouin avec qui il y aura une alliance en cas de sa présence ou de la mienne au second tour ». « Évidemment, le fait que les autres soient divisés ça renforce toujours la personne qui ne l’est pas, c’est mécanique », affirme le candidat du Front national, pour qui un « flou artistique » est entretenu par le mouvement de La République en marche en investissant la candidate Cathy Racon-Bouzon « au dernier moment », et en adoptant un « positionnement ni droite ni gauche, ou et droite et gauche ». « Dans le flou artistique qui règne peut-être que le Front national va se détacher et produire un phénomène d’abstention différenciée », espère Jean-François Luc, comprendre une abstention qui n’atteindrait pas l’électorat FN.

Des électeurs atterrés

Pour Stella, patronne d’un bar dans le quartier de la Plaine, il y a clairement trop de candidats. « S’il y en a autant c’est parce que la place est bonne, assure-t-elle. Si demain on baissait leurs salaires et qu’ils se levaient vraiment pour aller travailler, je pense qu’il y en aurait moins qui viendraient demander la place ». La trentenaire à l’accent marseillais a voté pour Jean-Luc-Mélenchon lors de la présidentielle, et regrette l’incapacité de la France insoumise à rassembler la gauche pour ces élections législatives : « Pour réussir, il faut faire des alliances. Un parti seul ne peut pas gagner, ça marche comme ça la politique », déplore-t-elle.

Comme de nombreux électeurs, Fethi, habitant de la 5e circonscription depuis peu, est indécis. « Les candidats d’ici, je ne les connais pas. Je ne sais pas encore pour qui je vais voter. Est-ce qu’il faut continuer à appuyer la majorité présidentielle, ou pas…? Ça n’est pas évident ». Pour lui, l’éclatement des candidatures risque de décourager les électeurs. « Je ne suis pas sûr que les gens aillent voter, je pense qu’ils en ont ras-le-bol », confie-t-il. Le marseillais dénonce une classe politique en crise, entraînant avec elle abstention et « votes contestataires ». « À force les gens soit s’en fichent complètement, soit se tournent vers le Front national alors que ça n’est pas la solution miracle. D’ailleurs, même le Front national est en crise depuis leur échec à la présidentielle ».

Tel un parfait hologramme des phénomènes politiques nationaux, la 5e circonscription des Bouches-du-Rhône cristallise les enjeux et les tensions de ces élections législatives 2017.