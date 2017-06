[Législatives] : 9e circonscription : Un bastion de droite face à la montée du FN

Depuis dix-huit ans, Bernard Deflesselles, député Les Républicains (LR) et désormais vice-président de la Région, règne en maître sur la 9ème circonscription couvrant les communes d’Aubagne, La Ciotat, Gémenos, Cuges-les-Pins, La Penne-sur-Huveaune, Cassis, Carnoux-en-Provence, Roquefort-La Bédoule et Ceyreste. Après avoir réussi à ravir son siège en 1999 lors d’une élection partielle organisée suite à une fraude du candidat PCF Alain Belvisio, il a été réélu trois fois et brigue désormais son cinquième mandat. Les maires du territoire sont majoritairement de son camp (La Ciotat, Cassis, Gémenos, Carnoux, Roquefort-La Bédoule et Ceyreste) et les dernières élections municipales de 2014 ont même fait basculer Aubagne et Cuges-les-Pins, historiquement à gauche, sous la bannière LR. Mais malgré ces victoires encourageantes, les scores du front national augmentent à chaque élection faisant craindre une vague bleu marine pour ces législatives.

Une menace FN prise très au sérieux

Lors des dernières présidentielles, certaines communes ont placé Marine Le Pen en tête comme Cuges-Les-Pins (36,9 % au 1er tour et 57,7% au 2nd) et Carnoux (32,3 % au 1er tour et 51,8 % au 2nd) et les autres n’étaient pas en reste avec des scores oscillant entre 40 % et 50 %. Pour les dernières législatives en 2012, la candidate Fn, Joëlle Melin, était arrivée en deuxième position avec 22,25 % des voix derrière Bernard Deflesselles, largement en tête, avec 35, 28 % des scrutins. Cette année, Joëlle Melin a finalement décidé de laisser la place au conseiller municipal de La Ciotat, Hervé Itrac, se contentant de jouer les suppléantes. Cet ancien adhérent UMP espère bien jouer le coup à fond face au député sortant. « Il faut faire attention à cette montée progressive du front national, avoue Bernard Deflesselles, on peut pas se permettre de les laisser passer. Ils ne connaissent rien aux problématiques des citoyens ». Le candidat LR prend la menace très au sérieux et craint par dessus tout une éventuelle triangulaire : « Tout le monde me demande si j’envisage une triangulaire avec un sourire en coin. Moi, je ne trouve pas ça drôle car c’est le meilleur moyen de faire gagner le front national », insiste-t-il. Si l’option d’un deuxième tour à droite venait à se confirmer, il prévoit déjà d’engager les discussions avec la candidate de la République en marche pour faire barrage au candidat d’extrême droite.

Un challenger En marche bien connu sur le territoire

Si l’on ne retrouve pas toujours les engouements de la présidentielle aux scrutins législatifs, Sylvie Brunet, en liste pour le parti d’Emmanuel Macron, pourrait bien profiter de l’élan du nouveau Président de la République. Cette ancienne directrice des ressources humaines chez Gemplus et Onet n’est pas une néophyte de la politique. Elle a été conseillère municipale pendant treize ans à Cassis sous l’étiquette Modem dans l’équipe de l’ancien maire, Jean-Pierre Teisseire. « Je la connais depuis longtemps. C’est une personne intelligente avec qui l’on peut discuter », avance Bernard Deflesselles. Par contre, il estime que son inexpérience des rouages du palais Bourbon et son manque de réseau à Paris l’empêcherait de faire un travail équivalent au sien. « Je suis habitué au fonctionnement de l’assemblée nationale et même maintenant, je connais particulièrement bien le cabinet du premier ministre. Ca permete d’accélérer les projets au niveau local comme je l’ai fait avec le commissariat à La Ciotat. Avec un coup de fil à Bernard Cazeneuve, il a répondu favorablement à ma demande malgré nos divergences politiques », raconte-t-il.

La France Insoumise en embuscade

Sur ce territoire où la gauche a longtemps eu la main mise, il faudra également compter avec la France Insoumise représentée par Sylvie Pillé-Lesou. Déjà en 2012, le candidat Front de gauche, Pierre Mingaud, était arrivé quatrième aux législatives avec 14,9 % des voix. Le 11 juin prochain, Sylvie Pillé-Lesou espère faire mieux s’appuyant sur les bons scores de Jean-Luc Mélenchon qui est arrivé troisième devant Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle dans la circonscription avec 20,8 % des voix.