Membre de la société civile, Jean-Marc Zulesi est le jeune candidat de la République en marche, dans la 8e circonscription des Bouches-du-Rhône. Engagé, sportif et dynamique, il veut surfer sur la vague Macron pour porter le projet présidentiel sur son territoire.

Son atout majeur : c’est «un enfant du pays ». Sa carte maîtresse : son optimisme. Il est considéré comme l’un des jeunes espoirs de La République en marche ! C’est très tôt que Jean-Marc Zulesi a été séduit par la personnalité d’Emmanuel Macron, qu’il a eu « la chance de rencontrer. Son sens de l’écoute, son courage d’avoir mis en place un gouvernement trasnpartisans, il faut le dire, et cette pugnacité », que le jeune homme de 29 ans retrouve dans son engagement politique, l’ont convaincu de s’investir pour le mouvement dès son origine. Lui qui aime courir a décidé de devenir marcheur. Il est devenu référent départemental jeune dans les Bouches-du-Rhône et responsable du comité En Marche ! en pays salonais, durant la campagne présidentielle. C’est presque naturellement qu’il a demandé l’investiture et obtenue sans un sourcillement. Candidat LREM dans la 8e circonscription des Bouches-du-Rhône, Jean-Marc Zulesi fait parti de ceux que l’ont dit « novices en politique ».

Diplômé d’une école d’ingénieur et d’une école de commerce, il est chef de projet chez Mirion Technologies à Lamanon et vit à Cornillon-Confoux. « J’ai la chance d’avoir un excellent métier qui me permet de parcourir ce monde et de me rendre compte que la France et notre 8e circonscription a des atouts qu’il faut absolument mettre en avant. On a la chance de s’appuyer sur une industrie, sur une éducation de pointe puisque j’en sort »

Ce statut de candidat issu de la société civile, Jean-Marc Zulesi n’y voit aucun handicap, bien au contraire, « car il faut emmener beaucoup de pragmatisme, une connaissance du milieu de l’entreprise et surtout de son mode de fonctionnement, sans rentrer dans le tout objectif… Il faut arriver avec son vécu et en particulier l’optimisme. C’est pour moi plutôt un avantage. » Il surfe actuellement sur la dynamique lancée par Emmanuel Macron dans une circonscription qui compte 14 communes, aux côtés de son suppléant, Philippe Veran, co-fondateur du Groupe Upperside et Biotech Dental.

Au plus fort de la polémique Richard Ferrand, Jean-Marc Zulesi n’a que peu ressenti les retentissements sur sa campagne. « Paradoxalement aux chaîne d’info en continue, on l’a très peu entendu sur le terrain, et au-delà de ça ce qui nous intéresse c’est le projet présidentiel, les habitants de cette 8e circonscription et cet échange avec eux, en particulier l’écoute qui est essentiel. » Quant à sa relation avec le maire (LR) de Salon-de-Provence, Nicolas Isnard, il affirme avoir des rapports très cordiaux. « Je sais qu’il voit dans ma candidature un espoir pour cette circonscription. Il sait que grâce à l’excellent travail que nous avons réalisé avec l’équipe de mon association (NDLR « Le « collectif pour l’avenir de notre territoire ») tout le dynamisme qu’on a pu porter jusqu’à maintenant, nous pouvons faire beaucoup. »

Retrouvez l’interview de Jean-Marc Zulesi au micro de Gomet’ Média.