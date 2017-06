[Législatives] 6e circonscription : Guy Teissier réélu pour un 6e mandat consécutif

Au soir du second tour des élections législatives, soulagement et satisfaction ont envahi la permanence de campagne de Guy Teissier. Il faut dire qu’avec 7,5 points de retard sur son adversaire de La République en marche à l’issue du premier tour, les 53,53 % de voix obtenues au deuxième tour étaient loin d’être certifiées. «Une élection n’est jamais gagnée d’avance, on a été déçus plusieurs fois alors je ne fais plus de prévisions », confiait un militant en début de soirée. Un discours prudent partagé par de nombreux sympathisants, préférant juger que « rien n’est gagné ».

« Une victoire de l’humain sur l’insolence juvénile »

Au fil de la soirée, un murmure enthousiaste s’est répandu parmi les soutiens du candidat. « Ça a l’air bon », a souri un militant. « Ça applaudit dedans »… La nouvelle s’est ébruitée sans vague, chacun attendant la confirmation officielle.

À 21h, Guy Teissier est sorti de son bureau, triomphant. « Sur 19 bureaux, nous sommes largement en tête avec 56,39% des voix », a-t-il annoncé. « C’est un pied de nez au prêt-à-penser », a-t-il ajouté, dénonçant les «dérives bonapartistes » du président de la République. « C’est une bonne chose pour la démocratie, une victoire de l’humain sur l’insolence juvénile », a déclaré le candidat. « Et les vieux, ça peut encore gagner ».

Trois quart d’heure plus tard, un brouhaha d’acclamations a inondé la permanence pour célébrer l’annonce officielle de la victoire du candidat. « Face à la dictature des médias, face à l’autocratie du président Macron, j’ai eu pendant un moment un spectacle sous mes yeux qui me rappelait une fable de La Fontaine, ‘Les grenouilles qui se cherchent un roi’ », a-t-il lancé sous les applaudissements. Évoquant un « renversement spectaculaire », Guy Teissier a remercié ses fervents militants à sa manière : « Cette victoire m’oblige vis-à-vis de vous, vous serez les premiers servis. Je n’oublierai rien ni personne ». Un discours qui a emballé les soutiens du candidat. « Sur quatre dimanches d’élection, le dernier finit en apothéose », s’est réjouie une militante.

Eléonore Leprettre félicite son adversaire

Fair-play, la candidate Modem – La République en marche reconnaît sa défaite. « Je félicite Guy Teissier, c’est la démocratie qui a parlé », a-t-elle annoncé dans sa permanence de campagne à quelques rues de son adversaire. Pour Eléonore Leprettre, qui a obtenu 46,47% des voix, « C’est la vie, c’est le jeu. Ce n’est que le début et nos valeurs continuent d’exister ». Mais la candidate a bien l’intention de s’accrocher : « On va reprendre le travail au conseil régional et ne rien lâcher, ce n’est que partie remise ». Prochaine étape : les municipales de 2020.