[Législatives] 5e circonscription : Le PCF s’appuie sur la dynamique présidentielle de la France insoumise

Pendant cette « campagne éclair », la candidate du Parti communiste pour la 5e circonscription, Isabelle Pasquet, et sa suppléante Véronique Meynier ont bien l’intention s’appuyer sur le résultat de La France insoumise à l’élection présidentielle. « Le 23 avril, sept millions d’électeurs ont ouvert l’espoir d’une nouvelle gauche, déclare Isabelle Pasquet. Notre candidature s’inscrit dans cette dynamique ».

« Il faut consulter la population »

Parmi les sujets prioritaires sur la circonscription, l’accès aux soins et au service public postal, le renforcement du service public ferroviaire, mais aussi « la bétonisation importante avec le parking Longchamp », détaille la candidate du PCF, cheminote, conseillère d’arrondissement et ancienne sénatrice. « Les gens ne veulent pas de ce parking parce qu’il faudra détruire une partie des arbres du parc et parce que ça ne correspond pas aux besoins », affirme Isabelle Pasquet, insistant sur la nécessité d’une politique de transport plus efficace. Le projet de réhabilitation de la Plaine est, lui aussi, au coeur de cette campagne pour les législatives. Si la candidate reconnait volontiers que le quartier a besoin d’améliorations, elle certifie que la proposition actuelle va à l’encontre de la volonté des habitants. « Ce qui est projeté, c’est de casser le fourmillement d’activités économiques et culturelles propre à ce quartier, déplore-t-elle. Ça ne va pas dans le bon sens ». Isabelle Pasquet ajoute être « toujours dans l’attente de la requalification du Jarret ». La candidate dénonce une « véritable balafre », « une route qui traverse un quartier du centre ville et pose des problèmes notamment en terme de sécurité des piétons », malgré l’arrivée de la L2 qui désengorge une partie du trafic routier. Sur ce dossier, comme sur les précédents, l’objectif du PCF est clair : « Il faut consulter la population ».

Main tendue vers la France insoumise

Après une bataille commune lors de la campagne pour la présidentielle, Isabelle Pasquet aura face à elle le candidat de La France insoumise, Hendrik Davi. La dispersion des candidatures de gauche dans la circonscription constitue un danger, selon la candidate PCF : « Ça crée de la confusion, de la déception, de l’incompréhension. Il y a un risque réel d’abstention, et un risque de favoriser un candidat qui ne correspond pas aux attentes des gens ». Malgré une élection qui se rapproche à grand pas, Isabelle Pasquet « garde la main tendue » vers La France insoumise. « Les gens qui font campagne pour la France insoumise sont dépités eux-même, assure-t-elle. Je ne désespère pas qu’on se rassemble, tout peut arriver ».