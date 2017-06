Le candidat de La France insoumise Hendrik Davi s’est hissé au second tour des élections législatives dans la 5e circonscription des Bouches-du-Rhône, avec 18,98% des voix.

La 5e circonscription des Bouches-du-Rhône est l’une des deux seules du département à avoir vu un candidat de La France insoumise accéder au second tour des élections législatives. Pendant que Jean-Luc Mélenchon affronte Corinne Versini (LREM) dans la circonscription voisine, Hendrik Davi (LFI) s’oppose à la candidate de La République en marche Cathy Racon-Bouzon. Sur ce territoire des 4e, 5e et 6e arrondissements de Marseille où 23 candidats se sont fait face le 11 juin, le suspens aura duré jusqu’aux derniers instants. Le candidat Hendrik Davi s’est en effet hissé jusqu’au second tour grâce à une avance de seulement 43 voix sur le Républicain Yves Moraines. À propos de l’élimination du candidat de la droite traditionnelle, le candidat de La France insoumise et chercheur en écologie commente « C’est le sens de l’histoire politique qui est en train de se réaliser, avec un vieux monde politique qui s’effondre ».

Avec 18,98% des voix, Hendrik Davi estime avoir réalisé un « très beau score », qui ne l’a « pas complètement surpris » étant donné le résultat de Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l’élection présidentielle dans la circonscription – arrivé en tête avec 25,07% des voix.

« La difficulté de mobiliser l’électorat »

Mais pour atteindre le siège de député, le candidat de La France insoumise doit d’abord rattraper son retard sur la candidate LREM, qui a obtenu 29% des voix au premier tour. Un écart de dix points qu’il estime tout à fait surmontable : « C’est parfaitement faisable. Le second tour est une nouvelle élection, explique-t-il, les citoyens vont choisir entre deux projets antagonistes, l’un de gauche et l’autre de droite ». Et d’ajouter, confiant : « On peut avoir un rectificatif par rapport au 1er tour, ça s’est souvent vu dans les élections législatives ».

Le candidat le dit lui-même, la challenge principal de cet entre-deux tours réside dans la « difficulté de mobiliser les électorats ». Selon Hendrik Davi, l’objectif est d’autant plus difficile à atteindre que « les médias annoncent que Macron a déjà gagné », et que « les gens nous disent que les députés ne servent à rien puisque le président va gouverner par ordonnance ». Alors pour convaincre à nouveau l’électorat populaire des quartiers, le candidat arpente métros, cités et marchés. « On n’avait peut être pas été suffisamment dans les cités ouvrières et HLM de notre circonscription mais là on y va, soutient-il. C’est difficile parce qu’il n’y a pas forcément de lieux de vie, et que beaucoup nous disent qu’ils ne vont pas aller voter. Mais voix après voix, discussion après discussion, on essaie de les mobiliser pour le second tour », conclut le candidat.