[Législatives] 4e circonscription : un débat sans combat

Suite au débat télévisé de la 4e circonscription, qu’a bien pu apprendre le téléspectateur de France 3 Provence ?

* Que le FN a découvert, quartier de la Belle de mai, pas moins de trois mosquées radicalisées. C’est Jeanne Marti qui l’affirme. Le député sortant conteste vivement cette réalité.

* Que Corinne Versini , porte étendard de La République en marche, annonce la prochaine création, dans le secteur d’Euromed, d’une école privée capable de former 300 jeunes aux secrets de l’informatique. Qu’elle n’a pas que le vécu du syndicalisme patronal, elle manifesta même contre une banque, aux côtés des 18 salariés qu’elle dirige.

* Que le parti de la Républicaine Solange Biaggi, c’est Marseille, et qu’elle a pu , avec la mairie, supprimer les « sauvettes » qui perturbent la tranquillité publique autour de la porte d’Aix.

* Que lorsqu’il était ministre, Jean-Luc Mélenchon souhaitait que se crée à Marseille un lycée de la mer, (c’était il y a onze ans). Il n’existe toujours pas, mais ce candidat veut aussi renforcer les moyens de contrôle des douaniers. Et fortement punir les trafics d’armes.

* Que Patrick Mennucci habite rue Sainte, et qu’il veut voir la métropole plus efficace pour relier les cinq bassins d’emplois qu’elle regroupe.

* Que les 15 autres candidats à la députation dans ce même hyper centre de la ville, ont tout juste le droit de voir leurs noms s’afficher quelques secondes sur le petit écran.

Les affrontements et duels annoncés, notamment entre le socialiste Patrick Mennucci, le sortant, et Jean-Luc Melenchon, l’impétrant, n’ont pas eu lieu. L’entre-deux tours a-t-il déjà commencé ? Comme aurait dit Confucius, « au lieu de se plaindre de l’obscurité, mieux vaut allumer la lumière. »