Ecole de la deuxième chance : le second campus dans les quartiers Sud se précise, ouverture annoncée en 2019

Cela fait maintenant 20 ans que l’école de la deuxième chance à ouvert ses portes à Marseille, dans les quartiers Nord. Une première en Europe qui a inspiré les années suivantes d’autres villes et d’autres pays. La réputation de cette structure n’est plus à faire. Depuis sa création en 1997, sa vocation première est d’accompagner des jeunes adultes en rupture scolaire et familiale, à retrouver le chemin de l’emploi. Une insertion durable grâce à des méthodes pédagogiques concrètes et innovantes et un parcours entièrement personnalisé, dans lequel l’entreprise joue un rôle de premier ordre. D’importantes sociétés ou des PME représentant un vivier de 1500 partenaires principalement à Marseille, et autant d’opportunités d’emplois.

Chaque année, ce sont 4000 jeunes Marseillais qui quittent prématurément le système éducatif classique, 850 en moyenne sortent de l’Ecole de la deuxième chance en l’ayant pleinement saisi. Un succès grandissant au fil de temps, et avec lui forcément une augmentation des effectifs, jusqu’à atteindre 770 stagiaires en 2015. Au regard de cette population et d’un flux permanent, la structure d’origine est désormais sous-dimensionnée, et dans l’incapacité de toucher les quartiers Est et Sud, en raison de problèmes de mobilité que connaît la population ciblée (18-25) et parfois même des mineurs à partir de 16 ans. 60% des stagiaires viennent de quatre arrondissement des quartiers Nord : 3e, 13e, 14e et 15e). Pour arriver à toucher les quatre secteurs de la ville, où le chômage est criant, un deuxième site va voir le jour.

A proximité du métro Ste Marguerite Dromel

Ce deuxième campus E2C sera situé à proximité immédiate du métro Sainte-Marguerite-Dromel, permettant ainsi d’attirer des jeunes de la vallée de l’Huveaune sud et nord, ceux des quartiers sud, notamment le haut de Mazargues, ainsi que ceux du centre-ville. Ces derniers rejetaient visiblement l’idée de suivre une formation sur le site premier dans les quartiers nord. La Ville a identifié un lieu anciennement affectée à l’école élémentaire de la Pauline puis à la Protection civile de Marseille, boulevard Romain-Rolland. Elle est prête à le mettre à disposition gratuite de l’E2C, à l’instar du site Saint-Louis.

Une surface de 1200 m2 qui nécessite d’importants travaux avant l’ouverture prévue en 2019. Si la municipalité pilote le maître d’œuvre, le Département des Bouches-du-Rhône a affiché sa volonté de prendre en charge les investissements nécessaires à la réhabilitation et l’aménagement du site. Un investissement pour les travaux de 1,5 à 2 millions d’euros, dont 80% sont pris en charge par le Département, les 20% restant par la Ville. Ce nouveau campus permettra la bonne gestion des flux. Il pourra accueillir 400 stagiaires après une montée en charge étalée sur deux à trois ans. Il permettra d’augmenter la capacité d’accueil du site de Saint-Louis d’une centaine de jeunes.

Au total, entre les deux campus, entre 1200 et 1400 stagiaires pourront être remis sur le chemin de l’emploi. Une équipe encadrante d’une trentaine de formateurs sera également recrutée. Le taux de réussite chaque année atteint un peu plus de 50%. La création d’une nouvelle E2C devrait optimiser ces résultats et assurer une complémentarité des filières : l’hôtellerie, la restauration, un secteur clé ou encore le commerce, la vente, et les infrastructures sportives à Saint-Louis, le nouveau site sera dans l’ére du numérique. Le budget de fonctionnement de ce nouveau campus est évalué à 2 millions d’euros par an pour lequel participe la Ville et l’Etat, la région Paca assure la rémunération et la couverture sociale des stagiaires, mais l’institution n’a pas encore émis d’avis définitif sur l’extension du dispositif. La nature du projet permet également d’envisager un recours à des financement sur le Fonds social européen (FSE).

Une convention pour la formation et l’insertion des jeunes des quartiers avec 13 Habitat Lionel Royer-Perreaut, président de 13 Habitat, et Jean-Louis Reiffers, président de l’Ecole de la 2e chance de Marseille, ont signé une convention de coopération entre leurs deux établissements, mercredi matin, au siège du bailleur social. Cette convention d’un an va permettre à certains stagiaires de l’Ecole d’effectuer des stages de découverte des métiers au sein de 13 Habitat, durant 2 à 4 semaines.

Les stagiaires seront parrainés par plusieurs salariés de 13 Habitat, qui s’engageront à mobiliser leur réseau professionnel pour les accompagner dans leur parcours de formation. En fonction de la motivation et de l’implication manifestées par les stagiaires et selon les besoins en recrutement de 13 Habitat, ces stages d’immersion et de découverte pourront éventuellement être suivis de contrats de droit commun ou de contrats en alternance.

(Légende photo une : Jean-Louis Reiffers, président d’E2C et Sonia Ciccione, directrice générale.)