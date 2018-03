Le think-tank Nouveau Cap fait 14 propositions pour revitaliser la vie démocratique

La démocratie est en crise voire « en danger » selon les mots de Jean-Luc Monteil, le président du Medef Provence-Alpes-Côte d’Azur. Et d’énumérer les symptômes du mal avec les taux d’abstention aux élections locales et nationales ainsi que les enquêtes d’opinion. « 89% des Français considèrent que les élus « ne se préoccupent pas de ce que pensent les gens », 71% estiment qu’ils sont « corrompus », tandis que 28% d’entre eux éprouvent du « dégoût » vis-à-vis de la politique et 61% pensent que la démocratie « fonctionne mal ». Comment redresser la barre ? Il y a de la ressource dans l’énergie citoyenne pensent les membres du think tank Nouveau Cap qui présentaient mercredi 14 mars leurs propositions par la voix de M. Monteil et de l’historien François Garçon, très inspiré par le système suisse de votation. « La demande d’implication citoyenne dans la vie publique ne cesse de progresser. Au travers d’une multitude de dispositifs participatifs qui ont peu à peu infusé dans les esprits des acteurs publics et dans les modes de gouvernance, le « citoyen spectateur » se mue progressivement en « citoyen acteur » » observe Nouveau Cap en préambule de sa première publication intitulée « Aux actes citoyens ! Pour une démocratie renouvelée. » L’ouvrage est riche de signatures prestigieuses pour appuyer 14 propositions, très convaincantes, pour tenter de relancer la pratique démocratique et son idéal de sa participation.

Multiplier les contre-pouvoirs

On citera pêle-mêle le souhait de limiter à deux mandats consécutifs l’ensemble des mandats électifs, créer un ministère délégué à la modernisation de la démocratie ou encore encourager le principe de pétitions citoyennes (voir la site complète ci-dessous). Les idées se succèdent selon trois axes prioritaires : la modernisation de la République, la co-construction de la décision publique locale ou encore la promotion de l’e-démocratie. Un colloque de débats et d’échanges est annoncé à Sciences Po Aix le 7 mai pour suivre le Nouveau Cap.