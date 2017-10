Le festival Mômaix de retour pour le plus grand plaisir des familles

Ne cherchez plus comment occuper intelligemment vos enfants ces prochains jours : dès mercredi 18 octobre, le très attendu festival pour la jeunesse – Mômaix – est de retour. Dix lieux culturels accueilleront jusqu’au 23 décembre 58 représentations de 18 spectacles différents. Danse, théâtre, musique, conte, cirque : le bonheur est sur les planches !

Avec Mômaix, autant dire que c’est toute une ville qui vibre au rythme des spectacles pendant deux mois et demi. Le théâtre du Jeu de paume, la Cité du livre, le Grand Théâtre de Provence, le Pavillon noir, le théâtre du bois de l’Aune, La Mareschale, le théâtre 3 Bis F, le théâtre le Petit Duc, le théâtre des Ateliers et le théâtre Antoine Vitez hors-les-murs (au centre Jean-Paul Coste) proposent au jeune public et à leurs familles de vivre la grande aventure de découverte de spectacles vivants avec une programmation variée et de qualité.

Si le premier spectacle est programmé pour le mercredi 18 octobre au théâtre des Ateliers avec La Petite marchande d’allumettes, d’après le conte d’Hans Kristen Andersen, Mômaix prendra son envol dès le samedi 21 octobre, à l’occasion du week-end d’ouverture. Ce jour-là, à la Cité du livre, divers ateliers sont organisés pour les enfants… et les parents : théâtre (à partir de 8 ans), atelier « Malfoutus » (à partir de 6 ans), danse en famille (à partir de 9 ans), conte musical (à partir de 8 ans), danses traditionnelles africaines (à partir de 5 ans), bande son live et conte populaire (à partir de 8 ans).

Quelques pistes pour découvrir de nouveaux spectacles de musique, toujours bien présente à Mômaix. On peut citer, par exemple, Vingt Mille Lieux sous les mers, le concert des Percussions Claviers de Lyon au théâtre du Jeu de Paume (les 24 et 25/10, à partir de 9 ans), Babar for ever – Les contes symphoniques par l’orchestre de l’opéra de Toulon au Grand Théâtre de Provence (le 28/10 à partir de 8 ans). Les plus jeunes (à partir de 3 ans) pourront explorer l’univers sonore des instruments avec Mimi au pays de l’ampoulélé au Petit Duc (du 24 au 28/10).

Côté danse, on retrouve, au théâtre du Jeu de paume, cette fois, les quatre danseurs de Rock’n Chair qui vont devoir suivre les choix du public sur une scène de plus en plus exiguë. Une chorégraphie signée Arthur Perole fort agréable à voir pour les jeunes dès 8 ans (le 4/11). Ce sera aussi l’occasion de découvrir deux chorégraphes. La première, Eun-Me Ahn, est surnommée « la Pina Baush coréenne » ; elle viendra avec ses Dancing Grandmothers au Grand Théâtre de Provence (les 8 et 9/11, à partir de 7 ans). Le second est l’une des figures majeures de la danse contemporaine africaine : Gregory Maqoma. Il créera Via Kanama au Pavillon noir pour les sept danseurs et un musicien de la compagnie sud-africaine Via Kathelong Dance (du 18 au 21/11, à partir de 9 ans).

En décembre, on retrouvera, notamment, la famille la plus sympathiquement déjantée du monde du spectacle - les Semianyki – au théâtre du Jeu de paume (du 15 au 23/12 à partir de 6 ans) et un magnifique spectacle de cirque - La Verità - de la compagnie Finzi Pasca au Grand théâtre de Provence (du 20 au 22/12, à partir de 6 ans).

Bien d’autres rendez-vous sont à découvrir dans le programme du festival qui comporte également un jeu concours pour remporter par tirage au sort des pass pour 4 personnes.