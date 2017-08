Le Digest Hebdo 31 : un numéro spécial pour bien préparer la rentrée

La visite du ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, à Marseille jeudi 24 août n’est pas passée inaperçue. La qualité et la durée des échanges, dans le cadre d’une table-ronde consacrée à l’avenir de l’industrie des croisières, sont l’occasion de s’attarder sur les principaux enjeux d’un secteur devenu, en quelques années, stratégique pour la métropole. Dans notre article, Jean-François Suhas, le président du Club de la croisière Marseille Provence confirme notamment les objectifs de trafic à l’horizon 2020 avec la barre des 2 millions de passagers en ligne de mire.

Le tourisme est également devenu un enjeu important pour SNCF Mobilités qui dessert en particulier les stations balnéaires de notre littoral à travers son réseau de TER. Jean-Aimé Mougenot, le directeur régional du transporteur ferroviaire, répond à nos questions, et confirme, lui aussi, ses objectifs. Il explique en outre comment la SNCF se positionne en en partenaire de l’agenda de la mobilité métropolitaine.

Jean-Luc Mélenchon et Brigitte Macron dans notre baromètre

Ce Digest Hebdo est l’occasion de revenir sur quelques grands événements de l’été. On retrouve l’actualité de thecamp avec les décisions prises au lendemain du décès de Frédéric Chevalier (Le Digest Hebdo n°30). C’est Jean-Paul Bailly, l’ex-président de La Poste et de la RATP a qui a été nommé président par intérim du campus de l’innovation qui ouvrira fin septembre. À noter, les succès de l’été autour d’Aix Marseille Université (PIA 3, classement de Shanghai) mais aussi d’entreprises régionales à l’instar de Groupe Ortec (Aix) qui vient de réaliser une belle opération de croissance externe dans l’électricité. Au total, quatre pages de d’infos et de coulisses économiques et politiques.

Le Digest Hebdo c’est aussi dans chaque numéro, une page dédiée aux métropolitain(e)s avec un organigramme (Snef), une bio express (Marie-Emannuelle Assidon) et des mouvements (Marie-Christine Bouillet, André Jeannerot, Thomas Froehlicher). La rédaction vous propose également sa sélection d’événements sur l’ensemble du mois de septembre (dont le 2e Forum métropolitain organisé par Gomet’) et son incontournable baromètre avec cette fois en vedettes Jean-Luc Mélenchon (personnalité) et Brigitte Macron (l’image). Bonne rentrée !