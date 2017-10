Pour Laure-Agnès Caradec, le « Dock des suds, c’est une chance pour Euroméditerranée »

Dans le cadre du projet de reconfiguration du quartier Euroméditerranée, le travail sur l’évolution de la vocation du Dock des suds est toujours en cours. Si la volonté d’Euroméditerranée (propriétaire des lieux) est bien de voir l’organisation des deux principaux festivals (Fiesta des suds et Babel Med Music) se faire ailleurs, le site dans sa vocation culturelle actuelle n’est pas remis en cause comme le laissait entendre les confidences d’un salarié d’Euroméditerranée dans La Provence du jeudi 5 octobre.

Pour Laure-Agnès Caradec, la présidente d’Euroméditerranée, qui s’était confiée sur le sujet à Gomet le 26 septembre dernier, (Le Digest Hebdo n°35), les grands événements festifs ne peuvent pas perdurer sur le site « car c’est compliqué avec la construction des immeubles et logements autour, mais toutes les activités, elles, sont tout à fait compatibles avec l’environnement direct. » Et d’ajouter : « C’est une chance d’avoir un équipement comme celui-ci à cet endroit-là, ça participe du fonctionnement de la ville ».

Un retour dans les hangars du port ?

Pour l’organisation des deux grands festivals organisés par Latinissimo, l’association qui gère le site et qui a fondé La Fiesta des suds il y a plus de 25 ans, Laure-Agnès Caradec milite pour localiser ces événements dans un hangar du port de Marseille. Un lieu stratégique selon elle, « mais il est difficile de discuter avec madame Cabau-Woehrel (NDLR, présidente du GPMM). Ce n’est que deux fois quatre jours dans l’année, je pense que le port peut faire des efforts et peut s’ouvrir à la vie urbaine. » La Fiesta de retour sur les quais plus de 20 ans après les premières sorties au feu J4 ? L’aventure continue…