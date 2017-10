[Environnement] L’Astroides va faciliter les études côtières des équipes du CNRS

Dans le cadre de ses missions de recherche, d’enseignement et d’observation, l’OSU Institut Pythéas (AMU/CNRS/IRD) réalise des opérations quotidiennes en mer le long du littoral marseillais et alentours, entre le Cap Couronne et le Bec de l’Aigle. Afin de pouvoir mener à bien ces sorties en mer, le CNRS vient d’acquérir l’Astroides, un bateau dédié spécifiquement aux études côtières pour les équipes de l’OSU Institut Pythéas.

L’Astroides est un navire de 9 mètres équipé de deux moteurs hors-bord de150 CV. Il sera principalement utilisé comme support de plongée en bouteille et pour effectuer la mise à l’eau et la récupération d’équipements scientifiques légers pour des prélèvements d’eau (bouteille hydrologique type Niskin) et d’organismes (type filet à plancton). Il sera également le support à des formations et des sorties d’enseignement. Il vient compléter la flottille de l’Institut national des sciences de l’univers du CNRS qui possédait déjà l’Antedon, un navire de 16 mètres.

Au sein de l’Institut méditerranéen d’océanologie (MIO) et de l’Institut méditerranéen de biodiversité et d’écologie marine et continentale (IMBE), les équipes de l’OSU Institut Pythéas sont fortement impliquées dans l’observation et l’étude du littoral marseillais.

Selon le communiqué du CNRS : « L’intensification de la pression anthropique sur l’environnement et le changement climatique ont conduit les communautés scientifique et politique à prendre conscience de la nécessité d’étudier leurs impacts sur l’évolution des écosystèmes. Les zones côtières sont tout particulièrement exposées aux effets des modifications environnementales induites par le changement global qui combine les modifications climatiques à une échelle planétaire et les impacts locaux des activités humaines. »

L’Astroides sera inauguré à l’Institut national de plongée professionnelle, port de la Pointe rouge, à Marseille ce lundi 23 octobre 2017 à 16h.