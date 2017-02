Lancement d’Impact Jeunes : une alliance public-privé inédite pour réussir l’intégration professionnelle

Lauréat du Programme Investissement d’Avenir Jeunesse (PIA) du Premier ministre, Impact Jeunes est un programme innovant visant à agir dans la durée et à toutes les étapes du parcours d’insertion professionnelle des jeunes (13 à 30 ans) des quartiers prioritaires, « de l’envie à la réussite. » Il sera officiellement lancé à la préfecture des Bouches-du-Rhône mercredi 1er mars.

Porté par l’association Apprentis d’Auteuil, accompagné de l’Ansa (Agence nouvelle des solidarités actives) et Marseille Solutions, ce programme associe pour la première fois autour de l’enjeu de la jeunesse des quartiers, tous les acteurs publics et privés concernés : l’État, le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Département des Bouches-du-Rhône, la métropole Aix-Marseille Provence et la Caf. Financé jusqu’à hauteur de quatre millions d’euros, il est prévu pour une durée minimum de 3 ans.

Trois cités pilotes dont Félix Pyat et Les Lauriers

« Impact Jeunes veut expérimenter une méthodologie innovante d’intervention, qui se concentre sur les jeunes et les parents d’une cité (1 000 jeunes environ), dans le but d’apporter une réponse globale et « sur-mesure » pour l’emploi » souligne la préfecture. Cette approche va être expérimentée sur trois cités pilotes avant d’être déployée à plus grande échelle (sur d’autres quartiers partout en France) : Les Lauriers-Oliviers (photo, quartier de Malpassé à Marseille, 13ème arrondissement), Parc Bellevue, Félix Pyat (quartier de Saint-Mauront à Marseille, 3ème arrondissement) et Les Ferrages/Centre-ville (Tarascon)