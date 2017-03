L’agenda du développement économique soumis au vote du conseil de la Métropole

Plus de 160 délibérations sont inscrites à l’ordre du jour de cette séance qui célèbre l’an 1 de la nouvelle collectivité métropolitaine. En cadeau d’anniversaire, les conseillers vont enfin s’installer dans l’hémicycle de l’institution, au siège situé dans le pavillon à droite de l’entrée du jardin du Pharo. L’amphithéâtre qui servait jusqu’en 2015 aux assemblées communautaires de l’ex-MPM a été transformé pour pouvoir accueillir les 240 conseillers métropolitains (contre 138 élus dans MPM). « Une gageure » a souligné le président de la Métropole lors d’un déjeuner de presse qui se déroulait mercredi 29 mars, « réalisée par soucis d’économie » et « pour ne pas engager la jeune Métropole dans des dépenses somptuaires. » Le coût de la transformation du site qualifiée de « véritable prouesse » par Jean-Claude Gaudin s’élève à 1,5 million d’euros.

Parmi les délibérations soumises au vote, le gros morceau concerne l’agenda du développement économique métropolitain. Déjà dévoilé le 13 mars dernier aux médias (lire notre précédent dossier) il intègre six orientations stratégiques autour de six filières d’excellence. Pour Martine Vassal, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône et 1ère vice-présidente de la Métropole, en charge de la stratégie et de l’attractivité économiques, la priorité absolue est à la création d’emplois.

Parmi les autres délibérations majeures, de nombreux dossiers concernent une fois de plus les transports (plan de relance autoroutier, avec l’échangeur A8/A51 à Aix-en-Provence, acquisition de 15 bus électriques pour le BHNS d’Aix-en-Provence, boulevard urbain sud à Marseille). Autant de sujets qui ont été également débattus pour avis dans les assemblées des conseils de territoire ces derniers jours, comme dans le Pays d’Aix ou à Marseille Provence. L’extension du périmètre du contrat de baie de la Métropole au golfe de Fos, la création d’un événement de lecture publique « La lecture par nature », le plan de rénovation des copropriétés dégradées de Marseille ou encore le soutien de la Métropole Aix-Marseille-Provence à l’institut Paoli-Calmettes devraient également animer la séance.