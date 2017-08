L’Agenda du développement économique en débat lors du 2e Forum métropolitain organisé par Gomet’

Le rendez-vous sonne comme le véritable coup d’envoi de la rentrée économique à Aix Marseille. Gomet’ Media, avec le soutien de la Caisse des dépôts organise son 2e Forum métropolitain mercredi 6 septembre à la CCI Marseille Provence sur le thème de l’Agenda du développement économique de la Métropole. Cette conférence-débat interviendra dans la foulée de la tenue du 1er comité de gouvernance de l’Agenda qui aura tenu sa séance d’installation en début d’après-midi au Pharo. Une étape importante cinq mois après le vote du texte au Conseil métropolitain. En cette rentrée, quelles sont les avancées, les dernières décisions, la feuille de route ? Quelles sont les nouvelles attentes du monde économique ?

Pour faire le point et en débattre, Gomet’ a réuni les principaux décideurs de la politique économique métropolitaine, à commencer par Martine Vassal, 1ère Vice-présidente de la Métropole Aix Marseille Provence, déléguée à la stratégie et à l’attractivité économiques. Celle qui est également présidente du Département interviendra aux côtés de plusieurs représentants du monde économique. Jean-Luc Chauvin, le président de la CCI Marseille Provence et également président de Provence Promotion, s’était félicité de la feuille déroute présentée au printemps dernier (vidéo ci-dessous) interviendra tout comme Johan Bencivenga, le président l’Union pour les entreprises des Bouches-du-Rhône (UPE 13) et Hervé Lucas, associé fondateur de Cap Vert Energie, une entreprise basée à Marseille et en fort développement.

Une conférence et un débat

Pour accompagner le déploiement de la politique économique de la Métrople, plusieurs acteurs soutiennent les actions de la collectivité. Ainsi la Caisse des dépôts, partenaire principal du Forum métropolitain organisé par Gomet’, accompagne les territoires dans nombreuses transitions. Richard Curnier le directeur régional de la Caisse sera également présent pour expliquer les tenants et les aboutissants des interventions de la banque publique. Comme lors du précédent Forum, un débat questions-réponses suivra les exposés des intervenants. Bienvenue à tous !