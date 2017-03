L’agence événementielle Win-Win.Com ouvre ses nouveaux locaux à un coworking volontairement sélectif

Après près d’un an de travaux et 1,5 million d’euros d’investissements, l’équipe marseillaise de Win-Win.Com est entrée dans ses nouveaux locaux cet automne. Aujourd’hui, bien installée, elle est prête à accueillir entrepreneurs et start-up qui cultivent, comme elle, technologie et créativité.

« Si nous avons pris notre temps pour bien cerner les profils que nous souhaiterions à nos côtés, c’est parce que nous ne voulons pas faire une simple opération immobilière mais créer une synergie de travail avec les start-up qui viendront s’installer. C’est la raison pour laquelle nous privilégierons celles du digital ou de la création » affirme Mathieu Venturini, le directeur général de Win-Win.Com, en charge également l’antenne marseillaise Win-Win Digital (au premier plan sur la photo).

Créée en 2007 à Paris, Win-Win.Com a gagné ses galons d’excellence dans le milieu de l’événementiel en travaillant pour d’importants clients parmi lesquels Mercedes Benz, Hermès, Veolia, Allianz… Pour le constructeur automobile, elle conçoit et gère, par exemple, les pop up store comme celui accueilli dernièrement aux Terrasses du port, ou encore les journées d’essai sur circuit AMG Live. En 2015, Win-Win.Com regarde vers le Sud et achète l’agence marseillaise Piquet Design pour y installer son digital center qui crée les contenus, les applications et les sites de tous les événements qu’elle organise. Après une année passée rue Edmond Rostand, Mathieu Venturini découvre un espace de 700 m² à deux pas de la Vieille Charité. « Dès la visite du lieu, on s’est battu pour l’avoir car il présentait un superbe potentiel ». En effet, au XVe siècle, les Franciscains y construisirent leur couvent et, plus récemment, le lieu abritait le fonds régional d’art contemporain - le FRAC Paca – des années 80 jusqu’en 2010.

Win-Win.Com y a investi plus de 1,5 millions d’euros, dont 700 000 € de travaux pour un résultat à la hauteur des attentes de la direction. Organisé en U autour d’une cour privée, l’espace comprend désormais, à côté de celui réservé pour l’agence, une trentaine de postes en co-working, quatre salles de réunion dont une de 22 m², une salle de projection de vingt places totalement opaque et deux locaux autonomes d’environ 60 m² avec vitrine. Enfin plus qu’un puisque depuis le début de l’année, la start-up Calea Solutions, qui développe l’application Mood Messager pour Android, s’y est installée.

Un business partner de 7 à 8 millions d’euros

Côté équipement, les locaux sont dotés notamment d’une connexion internet ultra haut débit avec 1 gigabit/s symétrique qui, selon Mathieu Venturini, « est nécessaire pour certaines start-up mais dont le coût est trop élevé pour le supporter à elles seules, alors autant profiter et mutualiser nos équipements ». Et si la société cible les start-up du design, du son, de la réalité virtuelle ou des objets connectés, par exemple, c’est aussi parce qu’elle achète beaucoup de prestations, jusqu’à 7 à 8 millions par an. « Le lien est évident. D’ici, nous offrons de nombreuses passerelles avec Paris ». Dans la région, Win-Win.Com compte parmi ses clients Jaguar Network, « mais depuis Marseille, nous avons aussi géré le bicentenaire des champagnes Billecart Salmon », précise Mathieu Venturini. L’objectif de Win-Win.Com est également de créer des événements sur Marseille et sa région afin de faire venir de l’activité en direct. À Paris, Win-Win.Com est ainsi devenu producteur d’Esprit Meuble, salon international des professionnels de l’ameublement, porte de Versailles.