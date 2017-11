L’aéroport Marseille-Provence a dévoilé jeudi 23 novembre son nouveau visage. Comme nous l’annoncions le 16 octobre dernier, le cabinet d’architecte Foster + Partners a été sélectionné pour dessiner son futur « cœur d’aérogare », opérationnel mi-2023.

C’est en grande pompe, devant un parterre d’élus et d’acteurs économiques du territoire, que l’aéroport Marseille-Provence a révélé au grand public son projet d’extension du terminal 1. Le futur « cœur d’aérogare » a été imaginé par un architecte de renom, l’Anglais Norman Foster associé à un cabinet marseillais Tangram. Ensemble, ils ont déjà signé l’ombrière du Vieux-Port. Sur 16 candidats au départ, « le choix final n’a pas été simple entre les deux derniers finalistes, mais le projet de Foster était bien le meilleur », a commenté Pierre Régis, président du directoire de Marseille-Provence.

C’est pour répondre à des projections de croissance, dans un secteur très concurrentiel, que l’aéroport a décidé de lancer un vaste programme d’investissement de 500 000 millions d’euros au total d’ici à 2025. La plateforme prévoit d’accueillir 11 millions de passagers en 2025, et 12 en 2027, et ainsi « donner à l’aéroport et à la région une nouvelle dimension », notait Jean-Paul Ourliac, président du conseil de surveillance.

Pour répondre à ses objectifs, cela passe par son « cœur d’aérogare » : 23 mètres de hauteur et 20 000 m2 de surface, épurée et lumineuse, s’inspirant de l’histoire de l’aéroport et s’appuyant sur l’héritage des grands architectes qui ont œuvré sur le site, à savoir Fernand Pouillon pour l’immense hall international (hall A anciennement hall 1) et Richard Rodgers pour le hall B (anciennement hall 4). Le cœur d’aéroport s’inscrit dans la continuité et viendra jouxter MP2, dédié au trafic low-cost, qui s’apprête également à connaître une extension (14 millions d’euros vont être investis dès mars 2018). Ainsi créer une harmonisation de deux entités.

Le cœur d’aérogare est voué à devenir la porte d’entrée de l’aéroport et du territoire. Il reliera les halls A et B du terminal 1 et permettra de centraliser de nouvelles fonction opérationnelles telles que les contrôles de sûreté avec des équipements de nouvelle génération : opérations de tri automatisées, reconnaissance faciale généralisée, 70 banques d’enregistrement…

Une nouvelle organisation qui devrait permettre de fluidifier et simplifier le parcours du passager et booster compétitivité du site. Avec plus de boutiques et de restaurants, le nouveau « cœur d’aérogare » se voudra également commercial pour permettre de vivre « une expérience passager », avec moins de stress et plus de plaisir à attendre sur place. Dans ce sens, un nouvel espace permettra d’avoir une vue panoramique côté piste.

Une deuxième étape est prévue à l’horizon 2027. Le cœur d’aéroport sera complété par la création d’une grande jetée d’embarquement internationale, d’une surface de 13500 m2, permettant de créer des postes d’avions supplémentaires. Un terminal 1 qui fera au total 85 000 m2.

Le coût global du projet est estimé à 250 millions d’euros, dont 40 millions d’euros pour tous les travaux connexes. 80% de ce projet est financés par emprunt. Le cœur d’aéroport sera livré fin 2022 et devrait être inauguré début 2023. A temps, a priori, pour les échéances sportives qui se profilent, la coupe du monde de rugby et les Jeux Olympiques.