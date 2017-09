La ministre Laura Flessel encourage les passerelles entre sport et santé

La ministre des Sports et ex-championne olympique d’escrime a fait le déplacement à l’Institut Paoli Calmettes (IPC) pour présenter le programme Rebond.

Au septième étage, Laura Flessel discute avec des patients un peu à part. En rémission, ils bénéficient depuis cet été du programme Rebond. Né d’une initiative entre Aix-Marseille Université, l’UFR Sciences et technique des activités sportives, l’UFR médecine et l’IPC, ce protocole pionnier fait la passerelle entre le domaine du sport et celui de la santé puisqu’il propose de l’onco-coaching. « Ce sont des maladies pour lesquelles les pronostics ont longtemps été défavorables, où le traitement est lourd et long, précise le Pr Didier Blaise, chef du service d’hématologie et de thérapie cellulaire de l’IPC. Les patients sont donc confrontés à des difficultés particulières quand ils abordent leur rémission et finalement, leur victoire contre la maladie. »

Mais il n’est pas question ici de programme sportif. « Il s’agit d’accompagner des patients en rémission d’un cancer hématologique et qui ont subi une greffe de moelle osseuse, explique Sarah Calvin, maître de conférence à la faculté de Luminy. A l’extérieur, hors contexte hospitalier, le patient rencontre le coach Pierre Dantin lors de six entretiens individuels en un an. Il n’est plus là question de maladie, de traitement ou même de soutien psychologique mais d’objectifs de motivation, de confiance, d’autonomie, en définissant des objectifs personnels à suivre. » Rebondir après un cancer, c’est tout l’objet du programme. Un tremplin pour évacuer tout lien avec la maldie, déclencher un mécanisme de réappropriation, retrouver une activité physique, une vie professionnelle et sociale.

100 patients sur trois ans

Laura Flessel, qui connaissait l’existence de ce programme avant sa venue, encourage ce type d’initiatives. « Il faut savoir utiliser ses points forts et réussir à s’autoriser à reprendre sa place dans la société. Le sport, sa mentalité, ont un rôle à jouer dans le domaine de la santé. En tant que ministre, j’ai la charge de cartographier ce type de programmes, comme Rebond et Riposte, qui utilise l’escrime pour lutter contre la fatigue associée à la chimiothérapie. »

Conçu avec l’appui d’entraîneurs et de sportifs de haut niveau, comme Claude Onesta, Vincent Collet et Fabrice Gillot, le modèle a été expérimenté auprès d’un groupe d’une dizaine de patients. Rebond a désormais pour objectif d’intégrer une centaine de patients sur trois ans dans la phase recherche, pour laquelle il bénéficie du soutien financier du Département à hauteur d’un montant de 100 000 euros. Sur le plan universitaire, une formation d’onco-coaching devrait bientôt s’ouvrir.