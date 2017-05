La Fabrique du projet métropolitain : séance d’inspiration collective à thecamp 

Une trentaine d’élus ont répondu présent, en avril dernier à thecamp, pour participer au premier atelier de La fabrique du projet métropolitain. (lire notre précédent article). « Une session de travail créative et collaborative marquée par une atmosphère conviviale et un esprit constructif » souligne l’initiateur de la démarche Michel Roux, vice-Président de la Métropole AMP en charge du projet métropolitain, premier adjoint de Salon de Provence, qui a rappelé en introduction l’objectif de la démarche : « Le projet métropolitain est une œuvre collective, celle des élus, et c’est pour poser les jalons d’un document soumis à délibération cet automne que nous sommes ici aujourd’hui. »

Participaient au premier atelier autour des thèmes des valeurs et paradoxes métropolitains, les membres de la « conférence spéciale des élus » : membres du bureau, présidents de commission et élus municipaux du groupe de travail des maires. Ces derniers avaient d’ailleurs eu en avant-première une présentation d’ensemble de la Fabrique du projet métropolitain. Dans un deuxième temps c’est la société civile au travers du Conseil de développement qui a été amenée à plancher sur le Projet. « Notre volonté est d’associer les 180 représentants du monde associatif, culturel, économique et social, à la co-production du projet » précise Michel Roux mardi 9 mai après le deuxième session de travail organisée dans le bâtiment pop-up de thecamp. Les deux sessions de travail seront suivies de deux ateliers « Orientations 2030 » avant une séance « Convergence », programmée pour le début de l’été.

Un guide méthodologique réalisé par l’Agam et l’Aupa

Pour aider élus et parties prenantes à s’approprier la démarche, la Métropole et les agences d’urbanisme (Agam et Aupa) ont élaboré un guide méthodologique. Après des ateliers rythmés et féconds, les élus, comme les membres du Conseil de développement ont été unanimes pour exprimer leur enthousiasme se félicite Michel Roux, l’élu au cœur du dispositif d’élaboration du Projet métropolitain souligne : « on a besoin d’échanger pour avancer dans une très bonne ambiance et une bonne cohésion de groupe pour faire partager des enjeux importants pour la Métropole. » Go !