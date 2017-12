Le dernier né des bâtiments d’Euroméditerranée a été inauguré vendredi 1er décembre, en présence de nombreuses personnalités politiques et économiques. La Coque étend devenir l’épicentre métropolitain de l’innovation. (1/2).

Depuis son ouverture le 27 septembre dernier, La Coque, située au cœur du quartier d’affaire d’Euromediterranée accueille quotidiennement des événements. Inaugurée vendredi 1er décembre, ce bâtiment est le fruit d’un travail collaboratif entre l’Etablissement public d’aménagement Euroméditerranée, Aix-Marseille French Tech et Connecwave (ex-Centre National RFID qui s’adresse à l’ensemble des technologies de l’IoT). Un nouveau lieu voué à devenir l’épicentre métropolitain de l’innovation : un lieu de convergence des acteurs locaux et internationaux, laboratoire des usages de demain, showroom d’immersion, de formation, de démonstration…

Pourquoi La Coque ?

Dans le cadre du programme Euromed II, La Coque a été imaginée afin de résoudre un problème de différence d’altitude entre le boulevard de Dunkerque et la mer. Les architectes du projet d’aménagement de la façade littorale, François Kern, les Ateliers Lion et Ilex ont donc proposé de créer une place haute et une place basse. « Pour supporter la place haute, nous aurions pu combler le vide avec de la terre de remblais, explique Anaïs Cadier, directrice de la maîtrise d’ouvrage d’Euroméditerranée. A la place, nous avons décidé de réaliser deux coques vides de part et d’autre du grand escalier monumental. Ces espaces ouverts permettaient, en effet, d’animer et de faire vivre ce nouveau lieu de centralité au nord du bâtiment des Docks. La vocation de la première coque a rapidement été une évidence ».

C’est le théâtre municipal de La Joliette qui accueille aujourd’hui la compagnie de la Minoterie. Compte tenu de son emplacement au cœur du quartier d’affaires, Euroméditerranée souhaitait pour la deuxième coque un projet économique et innovant qui participe au rayonnement métropolitain. L’Etablissement public n’avait rencontré à l’époque aucun porteurs de projets ne correspondant à sa vision. Il a donc décidé de prendre le parti d’aménager lui-même l’intérieur de cette « coquille vide », qui avait gardé son nom de code technique, La Coque, en y rassemblant en un même lieu : la French Tech, Connectwave et une salle collaborative de construction virtuelle en cohérence avec le travail réalisé sur le Bulding Information Modeling (BIM)*.



En intégrant La Coque, Connecwave a l’ambition d’en faire la vitrine des objets connectés professionnels en France et à termes en Europe. Des start-up y ont déjà élu domicile comme Axem Technology spécialisé dans le textile connecté, Blulog, le capteur de température connecté, la géolocalisation indoor avec Ebv…

Des aménagements répondant à la polyvalence des usages

D’un point de vue architecturale, « avec le cabinet Fare Architecture, nous avons conçu et réalisé les aménagements intérieurs de La Coque avec et pour ces différents utilisateurs », reprend Anaïs Cadier. L’intention de l’architecte a été de révéler l’espace le plus simplement possible sur la base d’une architecture moderne, sobre : béton brut, réseaux apparents, bois en marqueur de la séparation des espaces et des cheminements. « Les aménagements répondent à la polyvalence des usages et garantissent une grande modularité avec des murs mobiles, des prises électriques disponibles partout au sol, différentes salles mutualisables ou utilisables séparément… Un travail important a été réalisé sur l’acoustique avec les ilots suspendus, des dalles de sol absorbantes… »

Un laboratoire de la construction intelligente et durable

L’innovation est au cœur du matériel technique, avec la fibre optique, des écrans tactiles, videoprojecteurs 3D, domotique centrale. La Coque est également raccordée à la boucle d’eau de mer pour le chauffage et le rafraîchissement.

Les travaux d’aménagement ont été réalisés entre juin et septembre 2017. L’opération complète et l’aménagement s’élève quant à eux à 2M€. Les aménagements seront entièrement finalisés au printemps 2018, avec la livraison de la salle BIM qui sera le premier espace de travail collaboratif dédié aux nouvelles technologiques de la construction du territoire. Cet espace de 62 m2 offrira aux acteurs de la filière du bâtiment, des outils de haute technologie pour construire dans une démarche innovante. Maîtres d’œuvre, d’ouvrage, entreprises, industriels, TPE/PME pourront ainsi mettre en application des méthodes et méthodologies de constructions collaboratives. Intégré au sein de La Coque, l’auditorium BIM/CIM bénéficiera de la dynamique digitale globale du lieu et jouera un rôle d’accélérateur pour les acteurs de la filière. La Coque devient ainsi un véritable laboratoire de la construction intelligente et durable.