[Média] La Cité des entrepreneurs fait sa rentrée en rendant visite à Gomet’

Plus d’une cinquantaine d’adhérents de la Cité des entrepreneurs ont pris le chemin du 106 rue de la République lundi 11 septembre pour visiter et échanger avec Gomet’, le « média métropolitain » qui crée des liens. Dans les locaux de la rédaction, idéalement situés ente le coeur historique de Marseille et le quartier central des affaires d’Euroméditerranée, Sandra Chalinet, la présidente de la Cité, et Jean-François Eyraud, le président-fondateur de Gomet’, ont évoqué leurs projets de rentrée. Une occasion aussi de lancer une offre spéciale Gomet’ Premium, destinée aux membres de la Cité et de présenter l’ensemble des contenus et services proposés aux entreprises par le média Gomet’.

Concernant la Cité des entrepreneurs, les prochains évènements annoncés par Sandra Chalinet, qui est également présidente du centre commercial Les Terrasses du Port et vice-présidente du Conseil de développement de la Métropole, sont très nombreux et témoignent de la vitalité de ce réseau qui crée aussi des liens entre plus de 250 entreprises de l’aire métropolitaine, le tout dans une ambiance très conviviale.

> 14 septembre : petit-déjeuner VIP avec Raymond Vidil (présentation de MP2018, quel amour !)

> 18 septembre : village de la Mobilité sur le Vieux-Port (10h00 – 17h00)

> 26 septembre : EuromédTier à la Villa Méditerranée (10h00 – 17h00)

> 29 septembre : petit-déjeuner VIP avec Hugues Parant, le directeur général d’Euroméditerranée.

> 3 octobre : visite commentée de l’extension en bus.

> 9 octobre : Lundi’s à la Coque.

Jean-François Eyraud a présenté les dernières évolution de Gomet’ qui après trois ans d’existence continue de développer son modèle économique et éditorial innovant au service des acteurs du territoire. Principale avancée au cours des dernières semaines, l’installation du studio TV qui produira des contenus d’actualités et magazines en partenariat avec les annonceurs, mais qui est aussi à la disposition des entreprises pour des interviews, des présentations ou du media-training.

Gomet’ Media publiera dans les prochaines semaines deux guides-annuaires, l’un sur l’innovation et les industries créatives dans la métropole, l’autre sur le secteur de la communication et des médias dans le grand sud de la France, complétant ainsi sa palette d’outils qui doivent servir à mieux appréhender le territoire pour « développer son business. » Go !