La Caisse des dépôts Paca prête à investir 50 millions d’euros en fonds propres en 2017 

Le directeur régional Paca de la Caisse des dépôts, Richard Curnier, arrivé l’été dernier, à la tête de la banque publique, a présenté le 31 mars dernier le résultats 2016 de l’établissement et les perspectives 2017. L’apport de la CDC dans l’économie régional demeure très important comme en témoigne le seul chiffre d’apport en investissement direct. En 2016, les 47 millions de fonds propres investis ont permis 400 millions d’investissements dans l’économie régionale. Un effet de levier très important de 8,5 fois.

21 nouveaux projets ont été soutenus l’année dernière, principalement dans le secteur de l’immobilier tertiaire et du tourisme. Dans la métropole, on notera notamment les investissements dans la résidence Le Castel à la Joliette actuellement en réhabilitation ou encore la résidence de tourisme des Villages Clubs du soleil à la Belle de Mai et récemment inaugurée (lire nos précédentes informations et l’interview d’Alex Nicolas, Le Digest Hebdo n°17, 31 mars). Bonne nouvelle annoncée par Richard Curnier, le rythme d’investissements dans de nouveaux projets ne devrait pas faiblir et même progresser avec « à peu près une cinquantaine de millions d’euros en fonds propres qui devraient générer, avec l’effet de levier, 450 millions d’euros en investissements projets. »

Concernant l’activité de prêteur, 2017 devrait voir là aussi une progression des engagements avec 1,5 milliard d’euros de prêts engagés sur le territoire. Dans ce domaine la priorité est au financement des logements sociaux (prêts de long terme de 20 à 60 ans) et à l’accompagnement des collectivités. En 2016, la CDC a ainsi contribué à la construction de 9 423 logements sociaux et à la réhabilitation de 52 893 unités pour un total d’un milliard 82 millions. « C’est la 3ème région de France en la matière, derrière l’lle de France et Rhône Alpes Auvergne » souligne Richard Curnier pour témoigner de la forte activité de son établissement sur le front des logements sociaux.

Projet de deux foncières dans le tourisme

La Caisse des dépôts investit aussi beaucoup dans l’innovation, dans le cadre notamment du programme d’investissement d’avenir (éco-cités méditerranéennes dont Smartseille) ou dans la réhabilitation des centres-villes (démonstrateur à Miramas). Elle développe également son soutien à des nouveaux lieux, sous le label La Fabrique à entreprendre, comme à Marseille avec Le carburateur. En matière de tourisme, la Caisse travaille notamment au montage de deux foncières régionales dédiées explique Richard Curnier l’une pour « les lits froids » (taux d’occupation de moins de quatre semaines par an) l’autre pour les « lits chauds ». Au total, en 2017, les défis de la Caisse restent inchangés. Il s’agit d’accompagner les acteurs régionaux dans quatre transformations majeures : les transitions écologique et énergétique, la transition numérique, la transition démographique et la transition territoriale.