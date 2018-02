[Gomet' Santé] Kyomed (Montpellier) s’attaque à la pollution de lʼair autour de lʼEtang de Berre

Le 1er décembre dernier, Kyomed a déposé un dossier auprès de la Région Provence-Alpes Côtes dʼAzur pour recueillir des données sur la pollution et lʼétat de santé des habitants autour de lʼEtang de Berre. La société montpelliéraine a développé lʼapplication Macvia-Aria, téléchargeable sur lʼApplestore et Googleplay, pour suivre au quotidien l’évolution des symptômes des rhinites chroniques, de lʼasthme et apprécier l’efficacité des traitements pris. Développée pour le conseil régional de Languedoc-Roussillon par Kyomed, lʼapplication est disponible dans une vingtaine de pays dʼEurope.

Lʼété dernier, lʼentreprise a décroché un nouvel appel dʼoffres après de la commission européenne et espère avoir une réponse favorable de la Région Paca dʼici cet été. Le président-fondateur de Kyomed, Daniel Laune (au centre sur la photo, avec son équipe crédit XDR), connaît bien lʼEtang de Berre car il a vécu longtemps à Saint-Chamas. « Jʼai été très marqué par les résultats de lʼétude Fos-Epseal publiée lʼan dernier. Grâce aux données récoltées et à notre solution, on pourra vraiment déterminer lʼimpact de la pollution aérienne sur la santé des populations », explique-t-il. Le patron espère décrocher une nouvelle ligne de financement via les fonds Feder de la Région Paca pour démarrer son projet avant la fin de lʼannée. Il porte ce projet en partenariat avec le pole de compétitivité Eurobiomed, thecamp et Airpaca.

Créée en 2014, Kyomed est né dans le sillage du projet de Centre de Recherche et dʼInnovation Industrielle (CR2I). Elle accompagne les startups comme les grands groupes et les établissements de santé dans lʼévaluation de leurs dispositifs médicaux dans les domaines de la e-santé, des biomarqueurs et du big data. La jeune entreprise rassemble dans son capital des PME innovantes et de très grands acteurs de la santé comme le groupe Altera, Bioguild, lʼassociation CR2I, lʼinstitut du cancer de Montpellier et lʼuniversité Montpellier 1. En 2016, Kyomed a réalisé un chiffre dʼaffaires de 650 000 euros et espère atteindre 850 000 euros pour lʼannée 2017 dont les comptes sont en train dʼêtre arrêtés.