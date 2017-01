Kobe, Alger, Miami, Shanghaï, Londres et Tel Aviv : la Ville de Marseille multiplie les initiatives à l’international 

Après deux missions réussies en 2016 à Londres et au Japon, la direction des relations internationales et européennes, pilotée par Frédéric Olivo, préparent de nouvelles opérations en 2017.

A l’occasion d’une réception organisée mercredi 18 janvier à l’Hôtel de ville, en l’honneur des participants à la mission de promotion de Marseille à Osaka et Kobe de décembre dernier, le maire de Marseille Jean-Claude Gaudin a tiré les leçons de ce voyage emmené par ses adjoints à l’Economie Didier Parakian et au Tourisme, Dominique Vlasto (Le Digest Hebdo n°9, du 20 janvier). « L’expérience japonaise nous a permis de conforter notre positionnement et de bien comprendre l’importance de s’adosser à une événement existant pour optimiser nos déplacements et proposer aux acteurs du territoire des missions encore plus riches en contenu et en opportunités » souligne M. Gaudin qui ajoute plus loin : « C’est tout naturellement que notre métropole doit se tourner avec ambition vers les plus grands, au-delà de l’Europe. »

Joignant le geste à la parole, celui qui est également président de la Métropole annonce qu’il se rendra en personne à Miami aux Etats-Unis en fin d’année. Outre cette mission américaine, la Ville prépare une nouveau déplacement à Londres (avant l’été), une mission à Tel-Aviv en septembre. Elle prépare également des événements autour de l’anniversaire du jumelage avec Shanghaï. Et la cité phocéenne accueille les 9 et 10 mars une vingtaine d’entreprises japonaises, un prolongement fructueux de la mission d’affaires de 2016.

Marseille-Alger, « deux villes portuaires en étroite collaboration »

La ville n’oublie pas de travailler ses relations avec ses voisins méditerranéens. Roland Blum, adjoint au Maire délégué aux Finances, au Budget et à la Charte ville-port, et Jean Roatta, adjoint au Maire délégué aux Relations internationales et à la Coopération euro-méditerranéenne, se sont rendus à Alger du 17 au 19 janvier 2017, pour soutenir la Wilaya d’Alger (gouverneur) dans son projet de requalification du quartier de la pêcherie d’Alger, miroir de la façade portuaire de Marseille.

La transformation des Voûtes de la Major avait particulièrement séduit le Wali d’Alger, au point de vouloir effectuer la même démarche pour sa ville souligne un communiqué de la ville. La mission de MM Blum et Roatta a notamment permis de travailler sur les termes de la convention entre l’Etablissement public d’aménagement (EPA) Euroméditerranée et la Régie Foncière de la Ville d’Alger. « Cet accord servira de base au dossier de demande de subvention qui sera adressé à l’Agence française de développement (AFD) en mars 2017. »