Keziah Jones et autres supers musicos pour la dernière soirée de la Fiesta des suds 2017

Pour la dernière soirée de la Fiesta des Suds, la fièvre du samedi soir, version 2017, sera certainement dans les parages ! Du beau et bon monde à l’affiche. Réservez vite vos places ou tentez votre chance avec ke jeu Gomet’ à la fin de cet article, mais allez y car ça va bouger !

La tête d’affiche, ce 21 octobre, est sans conteste le super guitar-hero nigérien, Keziah Jones est attendu sur la grande scène. Cette icône d’un groove unique, alchimie de blues et de funk, a été découverte, rappelons le, dans le métro ! Depuis son premier album -Blufunk is Fact- paru en 1992, jusqu’au dernier -Captain Rugged-, il nous enchante et nous fait vibrer au son d’une Afrique urbaine.

Venu d’Outre-Atlantique pour un retour magistral, Coddy Chesnutt, le génie de la soul atemporelle. Avec trois albums en 14 ans, on peut dire qu’il aime peaufiner son son oscillant entre néo-soul, funk, R’n’B, rock voire reggae qu’il expérimente en mode lo-fi ou en orchestrations soyeuses. Charismatique, spirituel et divinement soul…

Attendez vous à participer à « la fureur du disco-punk d’un show-man bondissant», selon les organisateurs de la Fiesta des suds, avec la venue de Mat Bastard. Ex-chanteur leader du fièvreux groupe Skip The Use, il fait figure de bête de scène capable de retourner la foule par son énergie communicative à la croisée du punk, de la disco, du funk, du métal et de toutes les black-musics. Un cross-over surprenant que ce frontman bondissant a mis à l’épreuve des plus grandes scènes européennes et qu’il reprend à son compte aujourd’hui dans son tout nouveau projet solo, muri sous le soleil de Californie. Les ingrédients sont toujours aussi efficaces, empruntant à la puissance du rock, agitant des loops et des kicks comme un appel à la danse et surtout regorgeant d’une inamovible vitalité. Un concentré d’adrénaline on the rocks…

Enfin, le légendaire groupe du funk britannique des 70’s, Cymande, a navigué sur tous les bons rythmes du funk, calypso, rythm’n blues, soul ou reggae… jusqu’au hip hop qui parachevera son sacre des décennies plus tard. Samedi, ils nous serviront un groove légendaire, toujours inégalé.

Et quoi encore ? Sont également programmés Spoek Matambo, Joey le Soldat, Mo Laudi, Ambush, Puerto Candaleria…

Très belle soirée en perspective !