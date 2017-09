[Justice] Après le reportage «Calanques en eaux troubles», Cassis réclame 3 millions d’euros à France 2

Le maire de Cassis a déposé plainte pour diffamation à l’encontre de France 2, après la diffusion d’un reportage intitulé « Calanques en eaux troubles ». Cassis réclame 3 millions d’euros.

A l’issue d’une audience « très longue », Danielle Milon, le maire de Cassis ne sais pas quoi penser. Confiante ? « Je ne sais pas ce qui va en sortir, mais mon avocat, Me Jean-Yves Dupeux a fait une très bonne plaidoirie même si le vice-procureur a bien souligné qu’il ne fallait pas toucher à la liberté des journalistes ! » C’est en raison du reportage diffusé le 26 juillet dernier par France 2, dans l’émission « Envoyé Spécial », que le maire de Cassis était, hier, au tribunal.

Il faut dire que ce sujet intitulé « Calanques en eaux troubles » l’a mise dans une colère noire. « Vous n’imaginez pas toutes les réactions le lendemain. 5 à 10 millions de personnes à travers le monde ont visionné ce reportage, vous n’imaginez pas l’impact… », confie-t-elle.

Le reportage visionné, hier, au cours de l’audience s’intéresse de près à l’un des émissaires de la station d’épuration, situé à une centaine de mètres de la plage de Cassis. Un plongeur y filme des rejets suspects. Images appuyées par le commentaire du journaliste : « Un nuage d’excréments s’échappe du tuyau ». Des propos diffamatoires pour Danielle Milon, qui a « un mois avant ce reportage, durant sa préparation, donné toutes les études et analyses. Avec tout le mal que l’on se donne pour la qualité de nos eaux de baignade. C’est injuste. Même si nous avons eu des touristes cet été, ce reportage a eu un impact économique et touristique ». Cassis réclame trois millions à France 2 pour diffamation. Le vice-procureur, Marie-Blanche Régnier, elle, a réclamé la relaxe du plongeur et de France 2 retenant « la bonne foi ». Le jugement est attendu le 7 novembre.