JP Morgan vend l’immeuble des Docks à Amundi

Le groupe Amundi Immobilier annonce mercredi 4 octobre le rachat de l’immeuble des Docks à JP Morgan. Nous avions révélé les discussions entre JP Morgan et Amundi le 17 mars dernier dans Le Digest Hebdo n°15, la lettre des abonnés à Gomet’ Premium. La banque new-yorkaise avait acquis les bâtiments de la Joliette en 2007 pour un montant d’environ 220 millions d’euros, un investissement réalisés pour le compte d’investisseurs institutionnels. En décembre 2015, le lieu a pris une nouvelle dimension avec l’aménagement d’une grande galerie commerciale aux premiers niveaux. Le chantier de réaménagement a été conduit par Constructa Urban System et le cabinet d’architectes 5+1AA. Au total, ce sont 17 000 mètres carrés de commerces qui ont été créés et sont venus s’ajouter aux 45 000 mètres carrés de bureaux.

Un changement de propriétaire pour sauver les commerces ?

Si les bureaux affichent un très bon taux d’occupation d’environ 90 %, les nouveaux commerces semblent avoir du mal à attirer le chaland. Nombre d’entre eux ont récemment fermé comme le restaurant Le Zinc Zinc, Le Bieh, Le Bouchon des Docks… Les commerçants se plaignent de loyers et de charges trop élevés. La reprise par Amundi annonce peut-être un rééquilibrage des tarifs employés. En tout cas, la foncière se félicite dans son communiqué de l’achat de ce « bâtiment emblématique du paysage de la ville de Marseille avec une importante façade en front de mer et doté d’une architecture industrielle unique, ce site offre des espaces de bureau de grand standing avec des surfaces flexibles et modulables qui s’adaptent à l’évolution des entreprises, déroule le communiqué de presse. Le rez-de-chaussée, avec 100 % des commerces indépendants, offre depuis fin 2015, une expérience de shopping unique ». Le montant de la transaction n’a pour l’instant pas été communiqué. La transaction a été exécutée par JLL Capital Markets sous un mandat exclusif. Le financement de l’acquéreur a été réalisé par pbb Deutsche Pfandbriefbank et Crédit agricole Alpes Provence.