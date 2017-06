Journée mondiale de l’océan : SUEZ à Marseille pour présenter ses solutions 

A la veille de la journée mondiale des océans qui se déroule jeudi 8 juin, le groupe SUEZ a décidé de frapper fort à Marseille en invitant la presse nationale et internationale à découvrir ses solutions pour la protection du littoral et la qualité de l’environnement marin. On avait déjà bien compris il y a quelques semaines au travers l’inauguration du bassin Ganay la capacité du groupe SUEZ a mené des travaux exceptionnels pour préserver le littoral, on découvre à la veille de la jouée mondiale des océans de nouveaux champs d’interventions du groupe SUEZ. Ainsi dans la baie de Marseille de nombreuses actions sont menées tant sur terre que sur le littoral et plus au large.

Retenir et traiter les déchets sur terre

Monique Daubey, conseillère municipale déléguée notamment aux contrôlées des eaux de baignade et potable à la Ville de Marseille (photo une, crédit : Narjasse Kerboua), ne s’y est d’ailleurs trompée en présentant mardi 6 juin, depuis le bain des dames, l’application Marseille Infos Plages. Cette dernière permet de disposer d’une information en temps réel sur la qualité des eaux de baignade grâce au système #Genspot développé par la Seramm une filiale de SUEZ.

Autre réalisation et non des moindres, la station d’épuration Géolide. La protection du littoral commencera l’exemplarité du traitement des eaux sur terre. Géolide gérée par SUEZ est la plus grande station enterrée au monde. Elle traite chaque année 78 millions de m3 d’eaux usées domestiques et industrielles. Afin de ne pas surcharger cette station lors d’épisodes de pluies violentes, relativement fréquents en Méditerranée, SUEZ a construit un autre bassin, cette fois de rétention afin de retenir le trop plein d’eau pluviale, le bassin Ganay. 50 000 m3 de capacité de stockage pour éviter le ruissellement.

Ces initiatives et investissements, et bien d’autres encore, seront présentées plus en détail mercredi 7 juin 2017 par Bertrand Camus, le directeur général Eau France de SUEZ, qui présentera l’engament de son groupe en faveur de la protection du littoral et des milieux marins. Une occasion de présenter les enjeux spécifiques à la Méditerranée avec Bruno Dumontet initiateur de l’expédition MED (Méditerranée en danger) déjà évoquée sur Gomet’. Suivez à l’adresse #suez4ocean la conférence en direct sur Twitter (vidéo et live tweet) grâce à la mobilisation de la rédaction de Gomet’.