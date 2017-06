Pendant de nombreuses années, le Club de l’immobilier organisait cette journée pour célébrer la profession par zone géographique. Avec la mise en place de la Métropole Aix-Marseille Provence, « il nous semblait ubuesque de poursuivre des fractionnements territoriaux alors que l’on venait de passer à une unité territoriale, explique Fabrice Alimi, président du Club de l’Immobilier Marseille-Provence. On a donc changé de logique pour être en territoire thématique ».

Après l’innovation l’année dernière, « une évidence dans l’ère digitale de notre société », cette année, l’eau… énergie de la métropole s’est imposée, parce que selon les mots de Fabrice Alimi : « L’eau sur notre territoire, c’est juste énorme. La Durance, la Canal de Provence, les croisiéristes, la Méditerranée, les câbles sous-marins transportant la data, les JO et les épreuves de voile… Voilà pourquoi ». C’est donc à la découverte de quatre lieux emblématiques de la Métropole qu’iront des leaders d’opinion ou acteurs du territoire et d’autres régions curieux de voir les atouts et la richesse de la métropole AMP.

Alain Meyssonnier, directeur général adjoint de la Sem, Jean-François Suhas du Club Croisière ou encore Dominique Tian pour aborder les JO 2024, rythmeront le début de la matinée au MuCEM, avant un départ pour Vitrolles, épicentre de la Métropole, d’où s’ouvrira la vue sur l’Etang de Berre. L’occasion de faire un tour d’horizon des projets immobiliers et aménagements structurants de la Métropole, « une autre façon de comprendre les enjeux de l’eau ». Le Technoparc des Florides à Marignane est également prévu au programme avant une excursion au Tholonet, au siège de la Société du Canal de Provence : son histoire, son utilité et sa fonction permettront de comprendre en quoi il a largement participé à la structuration du territoire. Cette journée est l’occasion également de faire des affaires et le Club de l’Immobilier ne l’a pas oublié. Le déjeuner sur l’herbe easy-business, c’est le moment de s’échanger des cartes de visites, ipad, smartphone ou tout autre moyen de prise de contact…

Qui dit eau, dit également port, et pour Fabrice Alimi, plutôt Grand Port Maritime de Marseille. Le président du Club regrette la position du GPMM sur le territoire métropolitain qui, selon lui, est « une anomalie. Il ne joue pas suffisamment collectif ». Un appel à Christine Cabau-Woehrel, présidente du directoire du port de Marseille. Explications au micro de Gomet’ Média.