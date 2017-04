[Présidentielle] Joie, espoir, émotion, un 23 avril 2017 au QG de Macron « l’homme du renouveau »

5.4.3.2.1. Joie. Exultation. Emotion. Les résultats tombent. Le visage de leur champion apparaît sur le grand écran branché sur une chaîne du service public. Militants, sympathisants et soutiens explosent. Emmanuel Macron est au second tour de cette élection présidentielle avec 23,7% devant Marine Le Pen créditée de 21, 7%. Ici, à La Boate où les marcheuses et marcheurs se sont retrouvés pour attendre les résultats, tout le monde se congratule, se tombe dans les bras. Corinne Versini, référente du mouvement En Marche, dans les Bouches-du-Rhône, est au centre de toutes les attentions. Tous l’enlacent : « On l’a fait! On l’a fait! ». Elle est acclamée. Emue, les yeux embués mais un visage radieux. Soulagée. « On a marché, on a même couru, et on est arrivé premier au second tour, c’est extraordinaire, du jamais vue. La France se redresse, la France se relève. » Heureuse, comme tous ici en ce soir « historique » à plus d’un titre. Le score du Front National, la percée de Mélenchon et bien sûr celui qui chamboule tout l’échiquier politique : Emmanuel Macron.

Pour Osman Yasser, c’est « un souhait », qui devient réalité et pourtant… Gaulliste, UMP et Les Républicains depuis l’âge de 18 ans, il a été sensible au discours et plus encore au programme d’Emmanuel Macron, qui a su parler à ses deux moi, le chef d’entreprise et le salarié. Les deux partis traditionnels éliminés de la course, pour lui c’est clair: « cela prouve bien que les Français ont facilement choisi de sortir les sortants, comme on dit. Ils ont éliminé le programme de Benoît Hamon qui était un peu farfelu selon moi et celui de Fillon, très extrémiste de l’autre côté. Les Français ont choisi quelqu’un qui rassemble.» Le rassemblement c’est précisément ce qu’appelle aussi Christophe Castaner, porte-parole et maire de Forqualquier (04). « Le rassemblement des progressistes pour une France conquérante.» Un discours salué par des cris d’adhésion au QG de campagne.

Acte II, la victoire le 7 mai avant l’acte III les législatives

A mesure que la soirée file, les verres se remplissent tandis que les estimations s’égrènent dans les différentes communes des Bouches-du-Rhône et selon les premiers chiffres c’est dans les communes du pays d’Aix qu’Emmanuel Macron enregistre ses meilleurs score face à une vague bleue Marine qui s’abat sur le département et une large résistance de François Fillon. A Rousset, 24,42%, Venelles, 27,38% devançant Le Pen à 18,19%, à Bouc-Bel-Air, Macron fait jeu égal avec Fillon et dépasse Le Pen, respectivement 26,24%, 25,26% et 22,42%… «Ce sont des communes où il y a beaucoup de cadres…» , analyse un adhérent d’En Marche!, quand d’autres se félicitent d’avoir fait « du beau travail sur ce secteur.» Et pourtant, pour quelques observateurs, les résultats réalisés par Macron dans le département n’augure rien de bon pour les législatives. « Il va y avoir beaucoup, beaucoup de travail.» D’autres plus critiques jugent même le manque de structuration du mouvement avant de justifier « que le parti est jeune, c’est normal. » Qu’importe si dans les Bouches-du-Rhône, Macron n’est pas en pole position, ni même à la seconde place, il incarne « un vote d’espoir.»

Et avant de voir plus loin, il faut atteindre l’objectif ultime. Patrick Thévenin (MoDem) lui, ne le perd pas de vue. « Le MoDem a contribué à cette large victoire et sans notre contribution, la victoire n’aurait peut-être pas eu lieu ce soir. Monsieur Bayrou et Monsieur Macron s’entendent très bien, on va travailler ensemble mais pour l’instant notre but c’est qu’Emmanuel Macron soit élu dans quinze jours à la présidence de la République française.»

« Vous allez voir, ce n’est que le début »

A la Boate, où trônent les affiches d’Emmanuel Macron au milieu des drapeaux tricolores, c’est forcément l’effervescence des grands soirs et tous attendent le discours de leur champion. Impatients. Des marcheuses et marcheurs qui restent confiants pour la suite. Ils ont « donné leurs jours et quand cela ne suffisait pas, ils ont donné leur nuit » et continueront de le faire. Les yeux de nouveaux rivés sur le grand écran, les voilà qui écoutent avec passion l’homme « du renouveau «. Le renouveau du paysage politique que tous accablement déjà « Macron Président, Macron Président ».

Ce soir du 23 avril 2017, à La Boate, tous ou presque prennent le temps de savourer ce moment, dansent pour évacuer la pression d’une année à faire campagne et pour fêter cette première victoire, avant de reprendre la marche. Celle qui s’annonce ces prochains jours, sera plus dure, plus âpre face au FN mais « on va y arriver » assure Corinne Versini. « Vous allez voir, ce n’est que le début. »